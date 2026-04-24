        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Her Şey Normalmiş Gibi' üzerine sohbet

        'Her Şey Normalmiş Gibi' üzerine sohbet

        Gaye Boralıoğlu ile Ümit Kıvanç, "Yazar-Editör Sohbetleri" serisi kapsamında 28 Nisan Salı, saat 19.00'da, Pera Müzesi Oditoryumu'nda Boralıoğlu'nun yeni romanı Her Şey Normalmiş Gibi'yi konuşacaklar

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 00:02 Güncelleme:
        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği ve edebiyat dünyasının farklı alanlarından isimleri bir araya getirdiği “Yazar-Editör Sohbetleri” serisinin bu ayki etkinliğinde yazar Gaye Boralıoğlu ile yazar ve belgeselci Ümit Kıvanç’ı konuk ediyor. 28 Nisan Salı, 19.00’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek söyleşide, Boralıoğlu’nun yeni romanı Her Şey Normalmiş Gibi odağa alınacak.

        Uzun yıllardır birlikte düşünen ve tartışan, 2021’de Kıraathane Yayınları’ndan çıkan Haysiyet adlı kitabı da birlikte kaleme alan Boralıoğlu ile Kıvanç, söyleşide, Her Şey Normalimiş Gibi’nin ortaya çıkış süreci, yazım aşamaları ve metnin arka planında şekillenen düşünsel katmanları ele alacak.

        Okur ile yazar arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle konuşulacağı etkinlik, yazının bireysel olduğu kadar kolektif bir alan olarak nasıl şekillendiğine odaklanan bir paylaşım zemini sunacak. Yazarlar, edebi üretim süreçlerini yalnızca metin üzerinden değil; birlikte düşünmek, tartışmak ve ortaklaşmak deneyimleri üzerinden de değerlendirecek.

        Yazar-Editör Sohbetleri’nin bu buluşması, bir romanın oluşum sürecine yakından bakarken, yazarlık pratiğini besleyen ilişkiler, diyaloglar ve ortak üretim biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Müge Boz ve çocukları Vina ile Rika'dan 23 Nisan şarkısı

        Müge Boz, kızı Vina ve oğlu Rika ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel söylediği şarkıyı takipçileriyle paylaştı 

        #Pera Müzesi
        #Gaye Boralıoğlu
        #ümit kıvanç
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Pezeşkiyan'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        "Tek düşüncemiz kupayı kazanmak!"
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        AB'den Ukrayna'ya 90 milyar avroluk kredi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Mücteba Hamaney: Düşman saflarında kırılma meydana geldi
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Warner Bros ile Paramount anlaştı
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Faili meçhul dosyalara başkanlık kuruldu
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı