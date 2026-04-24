'Her Şey Normalmiş Gibi' üzerine sohbet

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği ve edebiyat dünyasının farklı alanlarından isimleri bir araya getirdiği “Yazar-Editör Sohbetleri” serisinin bu ayki etkinliğinde yazar Gaye Boralıoğlu ile yazar ve belgeselci Ümit Kıvanç’ı konuk ediyor. 28 Nisan Salı, 19.00’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek söyleşide, Boralıoğlu’nun yeni romanı Her Şey Normalmiş Gibi odağa alınacak.

REKLAM

Uzun yıllardır birlikte düşünen ve tartışan, 2021’de Kıraathane Yayınları’ndan çıkan Haysiyet adlı kitabı da birlikte kaleme alan Boralıoğlu ile Kıvanç, söyleşide, Her Şey Normalimiş Gibi’nin ortaya çıkış süreci, yazım aşamaları ve metnin arka planında şekillenen düşünsel katmanları ele alacak.

Okur ile yazar arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle konuşulacağı etkinlik, yazının bireysel olduğu kadar kolektif bir alan olarak nasıl şekillendiğine odaklanan bir paylaşım zemini sunacak. Yazarlar, edebi üretim süreçlerini yalnızca metin üzerinden değil; birlikte düşünmek, tartışmak ve ortaklaşmak deneyimleri üzerinden de değerlendirecek.

Yazar-Editör Sohbetleri’nin bu buluşması, bir romanın oluşum sürecine yakından bakarken, yazarlık pratiğini besleyen ilişkiler, diyaloglar ve ortak üretim biçimleri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir.