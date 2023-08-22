Günümüzde çocukların doğumdan itibaren yaptırması gereken önemli aşılar bulunuyor. Ancak eskiden binlerce insan aşı olmadığı için bu hastalıklardan dolayı yaşamını yitiriyordu. Artık bu hastalıklara yakalanmıyor olmamızın nedenini Maurice Hilleman'a borçluyuz.

Maurice Hilleman'ın insanlık tarihini değiştirecek keşifleri henüz üniversite çağındayken başladı. Chicago Üniversitesi'nde viroloji okuyan Hilleman, ilk olarak Chlamydia trachomatis isimli bir bakterinin neden olduğu Klamidya hastalığına çare buldu.

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HER YIL 8 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATINI KURTARIYOR

Birkaç yıl sonra ilaç üretimi alanında kariyerini sürdüren Hilleman görevini yerine getirirken II. Dünya Savaşı meydana geldi ve Amerikalı askerler, sivrisinek ısırıklarıyla yayılan çeşitli beyin hasarlarına neden olan bir virüsten dolayı hastalanmaya başladı.

Bir şeyler yapmaya çalışan Hilleman Japon Ensefaliti adı verilen bu hastalığa karşı bir aşı geliştirmeyi başardı ve çok sayıda askerin hayatını kurtardı. Ayrıca Hilleman, Asya gribinin yayılmaya başladığı dönemde yine gribe karşı aşı geliştirdi.