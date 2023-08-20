Sosyal medyanın en sevilen köpeği Cheems 12 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. 2010 ve 2013 yılları arasında ikonik bir meme haline gelen Cheems'in asıl adı Pup Baltze. Cheeseburger'a olan düşkünlüğü nedeniyle Cheems olarak anılan Baltze, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

“Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra ona kemoterapi veya başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç.

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Üzülmeyin, lütfen Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlayın. Sizi ve beni birbirine bağlayan yuvarlak gülümseyen yüzlü bir Shiba Inu, pandemi sırasında birçok insana yardım etti ve birçoğunuza çok fazla neşe getirdi, ama şimdi görevi tamamlandı. İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeye devam edebilir, bu benim tek naçizane isteğim.