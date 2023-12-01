Herkes hazır aldınız sanacak! İşte leziz üzümlü kurabiye tarifi!
Ev yapımı kıyır kıyır kurabiyeler özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sizler için pastanelerden alınanlardan farksız üzümlü kurabiye tarifini derledik.
Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve leziz üzümlü kurabiye tarifi...
ÜZÜMLÜ KURABİYE MALZEMELERİ NELER?
Malzemeler:
ÜZÜMLÜ KURABİYE NASIL YAPILIR?
Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir.