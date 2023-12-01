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        Haberler Yaşam Herkes hazır aldınız sanacak! İşte leziz üzümlü kurabiye tarifi!

        Herkes hazır aldınız sanacak! İşte leziz üzümlü kurabiye tarifi!

        Ev yapımı kıyır kıyır kurabiyeler özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sizler için pastanelerden alınanlardan farksız üzümlü kurabiye tarifini derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:59
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        Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir. İşte sizler için derlediğimiz pratik ve leziz üzümlü kurabiye tarifi...

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        ÜZÜMLÜ KURABİYE MALZEMELERİ NELER?

        Malzemeler:

        • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
        • 1 su bardağı toz şeker
        • 2 adet yumurta
        • 1 paket vanilya özütü
        • 2.5 su bardağı un
        • 1 çay kaşığı kabartma tozu
        • 1/2 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı kuru üzüm
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        ÜZÜMLÜ KURABİYE NASIL YAPILIR?

        Üzümlü kurabiye, hem lezzetli hem de pratik bir atıştırmalıktır. Özellikle çay veya kahvenin yanında servis edildiğinde çok sevilir.

        • Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve toz şekeri bir kapta mikser ile pürüzsüz olana kadar çırpın.
        • Yumurtaları ve vanilya özünü ekleyin ve çırpmaya devam edin.
        • Unu, kabartma tozu ve tuzu ayrı bir kapta karıştırın.
        • Unlu karışımı tereyağlı karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın.
        • Kuru üzümleri ekleyin ve karıştırın.
        • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve fırın tepsisine dizin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
        • Kurabiyeler soğuduktan sonra servis yapın.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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