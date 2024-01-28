Herkesi ekran başına toplamayı başarmışlardı! İşte Türk TV tarihine damga vuran gençlik dizileri!
Türk televizyon tarihinde, izleyicilerin kalbinde taht kuran gençlik dizileri, duygu dolu hikayeleri ve gerçekçi karakterleriyle öne çıkmıştır. Bu diziler, sadece birer eğlence kaynağı olmanın ötesinde, gençlerin hayatına dokunan sorunları ve sevinçleri ele alarak izleyicilerle derin bir bağ kurmuştur. İşte herkesin ilgiyle izlediği en iyi Türk gençlik dizileri...
LİSE DEFTERİ
2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve o dönemin en iyi gençlik dizisi olan Lise Defteri’nin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Selin Demiratar, Emre Altuğ, Arda Kural, Akasya Asiltürkmen, Ece Erken, Yağmur Atacan, Sarp Levendoğlu, Jennifer Şebnem Schaefer gibi isimler rol alıyordu.
KAVAK YELLERİ
Dört arkadaşın Urla’da başlayan ve İstanbul’a kadar devam eden maceralarının konu edindiği Kavak Yelleri dizisi bir dönemin efsanelerindendi. Herkesi ekran başına kitleyen dizinin başrolünde Aslı Enver, Pelin Karahan, İbrahim Kendirdi, Dağhan Külegeç gibi isimler yer alıyordu. Kah güldüren kah ağlatan dizi 5 sezon 170 bölüm sürdü.
ÇILGIN BEDİŞ
Oyuncu kadrosu ve konusuyla bir dönemin efsanelerinden olan Çılgın Bediş dizisinde, baş karakter Bediş, seyirciye ailesinin ve hayal dünyasının kapılarını açıyordu. Kendisine benzeyen çılgın olan dedesinin yaşadıklarıyla, her daim destekçisi olan kız arkadaşlarıyla, deli divane aşık olduğu Oktay'la Çılgın Bediş en komik gençlik dizileri arasında baş sıralarda yerini aldı.
HAYAT BİLGİSİ
Bir nesle "Hoca camide" dedirten efsane kadrosuyla hafızalarda yer edinmiş Hayat Bilgisi dizisi, idealist ve idarecilerle arası her daim kötü olan tarih öğretmeni Afet Güçverir’in eğitim serüvenini anlatıyor.
KÜÇÜK SIRLAR
Yapılan en sıra dışı gençlik dizilerinden biri olan Küçük Sırlar, izleyiciyi bambaşka bir dünya çekmişti. Kadrosunda Sinem Kobal, Merve Boluğur, Burak Özçivit ve Birkan Sokullu’nun yer aldığı dizide entrika, hırs, oyunlar merak uyandırıyor.
ARKA SIRADAKİLER
Bir döneme damga vurmuş ve neredeyse tüm Türkiye’yi ekran başına kitlemiş Arka Sıradakiler dizisinde toplumun dezavantajlı grubundaki gençlerin hayatlarının kararlı bir edebiyat öğretmeni sayesinde nasıl değiştiği konu ediniyor. Dayanışma, dostluk kavramlarının yoğun olduğu dizinin kadrosunda Bülent Emin Yarar, Feriha Eyüboğlu, Engin Yüksel, Mehmet Ulay, Barış Atay, Sinem Öztürk, Pelin Akil, Oral Özer gibi isimler yer alıyor.
MEDCEZİR
The OC’nin uyarlaması olan Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy başrolü paylaşıyor. Ulusoy’un canlandırdığı Yaman karakterinin mahallesinde ve hayatında yaşadığı ekonomik ve sosyolojik değişim ele alınıyor. Aynı zaman da Altınkoy’un en güzel kızı Mira ile yaşadığı aşk konu ediniyor.
GÜNEŞ'İN KIZLARI
35 yaşında, 3 çocuklu İzmirli bir edebiyat öğretmeni olan Güneş, 17 yaşındaki birbirinden tamamen zıt karakterli, çift yumurta ikizi olan kızları Nazlı, Selin ve onlardan iki yaş küçük Peri ile İstanbul’a gelince maceralar başlar. Hande Erçel, Berk Atan, Burcu Özberk ve Tolga Sarıtaş’ın başrol olduğu dizi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.
GÜNEŞİ BEKLERKEN
2013 yılında seyirciyi ekrana kitleyen ve Twitter’da uzun süre “ZeyKer” hashtagleriyle gündemde kalan Güneşi Beklerken dizisinin başrolünde Hande Doğandemir, Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin ve İsmail Ege Şaşmaz yer alıyordu. Her bölümünde aksiyonun yaşandığı sırlarla kaplı dizide kördüğüm olmuş birçok sorun çözülüyor.
AŞK 101
Türk gençlik dizilerinin son zamanlarda çekilen en son projesi olan Aşk 101'in oyuncu kadrosunda Alina Boz, Selahattin Paşalı, Kubilay Aka, İpek Filiz Yazıcı, Tuba Ünsal, Bade İşçil gibi isimler yer alıyor. Netflix platformunda yayınlanan dizide, benliklerini keşfeden ve hayat rotalarını çizmek isteyen bu beş arkadaşın birbirlerine merhem olmaları ve geçirdikleri büyük değişimler konu alınıyor.