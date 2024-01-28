Haberler Televizyon Herkesi ekran başına toplamayı başarmışlardı! İşte Türk TV tarihine damga vuran gençlik dizileri!

Herkesi ekran başına toplamayı başarmışlardı! İşte Türk TV tarihine damga vuran gençlik dizileri! Türk televizyon tarihinde, izleyicilerin kalbinde taht kuran gençlik dizileri, duygu dolu hikayeleri ve gerçekçi karakterleriyle öne çıkmıştır. Bu diziler, sadece birer eğlence kaynağı olmanın ötesinde, gençlerin hayatına dokunan sorunları ve sevinçleri ele alarak izleyicilerle derin bir bağ kurmuştur. İşte herkesin ilgiyle izlediği en iyi Türk gençlik dizileri... Habertürk Giriş: 28.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.01.2024 - 11:18 facebook

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LİSE DEFTERİ 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve o dönemin en iyi gençlik dizisi olan Lise Defteri’nin oyuncu kadrosunda Sinem Kobal, Selin Demiratar, Emre Altuğ, Arda Kural, Akasya Asiltürkmen, Ece Erken, Yağmur Atacan, Sarp Levendoğlu, Jennifer Şebnem Schaefer gibi isimler rol alıyordu.

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KAVAK YELLERİ Dört arkadaşın Urla’da başlayan ve İstanbul’a kadar devam eden maceralarının konu edindiği Kavak Yelleri dizisi bir dönemin efsanelerindendi. Herkesi ekran başına kitleyen dizinin başrolünde Aslı Enver, Pelin Karahan, İbrahim Kendirdi, Dağhan Külegeç gibi isimler yer alıyordu. Kah güldüren kah ağlatan dizi 5 sezon 170 bölüm sürdü.