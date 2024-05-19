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        Haberler Gündem Güncel HES kanalına düşen otomobilde 2 can kaybı

        HES kanalına düşen otomobilde 2 can kaybı

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu kaybolan 2 kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 19.05.2024 - 10:38
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        Şebinkarahisar-Bayburt kara yolunun Konak köyü Han Mahallesi mevkisinde Alucra ilçesine bağlı Arda köyünde imam olarak görev yapan Burhan Şengül yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, 10 metreden bölgedeki HES'e ait su kanalına yuvarlandı.

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        Kazayı fark eden çevredeki sürücüler, suda sürüklenen araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için ip uzattı. İpe tutunan Alucra'da görevli İmam Hakan Deveci (25), kıyıya çekildi.

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        Hızla suyun dibine batan otomobildeki Muammer Taşbaşı (fotoğraftaki) ve sürücü Burhan Şengül sürüklenerek gözlerden kaybolurken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Deveci, Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan Deveci'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgeye ulaşan dalgıç ekipleri, kaybolan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı ancak herhangi bir ize rastlanılmadı.

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        KANAL BOYUNCA ARAMA

        Gece saatlerinde durdurulan arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

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        Giresun AKUT, AFAD, jandarma ve vatandaşlar kaybolan 2 kişiyi bulmak için kanal boyunca çalışma yürüttü.

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        Ekiplerin botla sürdürdüğü çalışmalarda, kayıp 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesi sonrası adli tıp morguna götürüldü. (Fotoğraftaki Burhan Şengül)

        #giresun
        #otomobil
        #Kaza
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