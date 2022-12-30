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Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

Yeni yıl için geri sayım sürerken, Hicri yılbaşı tarihi gündemdeki yerini aldı. Muharrem ayı, Hicri yılın başlangıcı olup Muharrem ayının birinci günü de Hicri yılbaşı olarak kabul görmektedir. Hicri yılbaşı İslam inancına göre en önemli günler arasında yer almaktadır. İşte Hicri Yılbaşı anlamı ve tarihi...

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  • Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

    Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlamaktadır. İslam inancına göre Hicri yılbaşı ibadetleri büyük önem arz etmektedir. Hicri yılbaşında dualar okunup, namazlar kılınmaktadır. Peki, "Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?" İşte ayrıntılar...
  • Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

     

    2022 HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

    Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye çıkışı, İslam aleminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu tarih çok önemlidir.

     
  • Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

    2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

    Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan güne denir. İslami takvime göre bir sonraki güne ise, saat 00:00'da değil de, güneşin battıktan sonra geçilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan bir vakit hesabına göre ise, bu yıl hicri yılbaşı 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir.
  • Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

    HİCRİ YILBAŞI İBADETLERİ?

    Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür. Senenin birinci gününde yani muharrem ayının birinci gününde gerekli dualar okunur. Müslümanlar için milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılık olmasının bir ifadesi; hakka, ilme, irfana, hakikate ve medeniyete yapılan bir yolculuktur.

     
  • Hicri Yılbaşı nedir, ne demek? 2023 Hicri Yılbaşı ne zaman?

    Müslümanlar için bir dönüm noktası olarak hicret, tarihte yepyeni bir sayfa açtı. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifi ile birlikte hicrî takvimin de başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul gördü. Hicri yılbaşında yapılacak en önemli ibadet Hicri Yılbaşı namazı kılmaktır.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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