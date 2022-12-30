2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan güne denir. İslami takvime göre bir sonraki güne ise, saat 00:00'da değil de, güneşin battıktan sonra geçilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan bir vakit hesabına göre ise, bu yıl hicri yılbaşı 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününe denk gelmektedir.