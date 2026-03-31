Hıdırellez duası nedir? 2026 Hıdırellez ne zaman, hangi gün başlıyor?
Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Türk dünyasında ve özellikle Anadolu'da köklü bir gelenek olarak her yıl coşkuyla kutlanır. Bu özel günde, bolluk, bereket ve sağlık dilekleriyle dualar edilir; halk arasında "Hızır duaları" olarak bilinen niyazlar okunur. Dilekler kimi zaman kırmızı kurdelelerle gül dallarına bağlanır, kimi zaman da küçük kâğıtlara yazılarak suya bırakılır. Peki, Hıdırellez duası ne zaman ve nasıl okunur? Hıdırellez dilek duasının okunuşu ve anlamı nedir? İşte merak edilenler…
Kışın ağırlığını geride bırakıp baharın tazeliğine adım attığımız bu günlerde, köklü bir gelenek olan Hıdırellez için geri sayım başladı. Halk arasında Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak da anılan bu özel tarih, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Hıdırellez ne zaman başlıyor?” ve “Hıdırellez duası nedir?” soruları ise pek çok kişinin gündeminde. İşte konuya dair merak edilen detaylar...
HIDIRELLEZ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?
Hıdırellez coşkusu, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren edilen dualarla başlar. Bu özel geceye özgü pek çok gelenek ve ritüel bulunur. İnsanlar, Hıdırellez günü dileklerini dileyerek bolluk ve bereket temennisinde bulunur.
İnanışa göre bereketin artması için evlerde kapı ve pencereler, yiyecek kapları ile para keselerinin ağzı açık bırakılır. Bazı bölgelerde ise para keseleri gül dalına asılır ve içine konulan paralar, bir sonraki Hıdırellez’e kadar harcanmaz.
Ayrıca Hıdırellez gecesinde, insanlar gerçekleşmesini istedikleri dilekleri simgeleyen küçük maketler yapar. Bu sembolik ritüelin, dileklerin bir yıl içinde gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına inanılır.
IDIRELLEZ DUASI OKUNUŞU
Okunuşu:
“Allah’ım, Hızır ile İlyas’ın hürmetine, bu gece ettiğim dileğimi kabul eyle. Rızkımı genişlet, sağlığımı daim eyle, gönlümden geçen hayırlı muradımı nasip eyle. Amin.”
Anlamı:
“Ey Allah’ım, Hızır ve İlyas peygamberlerin hatırı için, bu gece ettiğim dileği kabul et. Rızkımı artır, sağlığımı sürekli kıl ve kalbimden geçen hayırlı isteği bana nasip et. Amin.”
Bazı yörelerde bu dua daha uzun metinlerle okunurken, halk arasında “Hızır duaları” olarak bilinen farklı niyazlar da tercih edilir. Dilek tutma geleneğinde ise kırmızı kurdeleyle gül ağacına bağlanan istekler ya da küçük kağıtlara yazılıp suya bırakılan dilekler öne çıkar. Bu ritüellerin, Hızır’ın bereket ve iyilik getirdiğine inanılan varlığıyla dileklerin kabulüne vesile olacağı düşünülür.