HIDIRELLEZ DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Hıdırellez coşkusu, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren edilen dualarla başlar. Bu özel geceye özgü pek çok gelenek ve ritüel bulunur. İnsanlar, Hıdırellez günü dileklerini dileyerek bolluk ve bereket temennisinde bulunur.

İnanışa göre bereketin artması için evlerde kapı ve pencereler, yiyecek kapları ile para keselerinin ağzı açık bırakılır. Bazı bölgelerde ise para keseleri gül dalına asılır ve içine konulan paralar, bir sonraki Hıdırellez’e kadar harcanmaz.

Ayrıca Hıdırellez gecesinde, insanlar gerçekleşmesini istedikleri dilekleri simgeleyen küçük maketler yapar. Bu sembolik ritüelin, dileklerin bir yıl içinde gerçeğe dönüşmesine vesile olacağına inanılır.