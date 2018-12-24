Nar gibi kızarmış hindi için 11 ipucu

Yılbaşının simgelerinden olan hindi eti, bu özel gecede kalabalık sofraları taçlandıran sağlıklı ve lezzetli bir yemek olma özelliğini çok uzun yıllardır taşıyor. Kolesterolü düşük ancak proteini yüksek bir hayvansal protein kaynağı olan hindi eti, günlük beslenmemiz içinde henüz hak ettiği yeri bulamasa da yeni yıl yaklaşınca daha popüler hale geliyor.

Uzmanlar; hindi etinin besin değerinin yüksek olması, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması yanında vücutta üretilemeyen elzem aminoasitlerin hepsinin yeterli miktarda içermekte olduğunu belirtiyor. B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin bir besin olan hindi eti; çocuklarda ve gençlerde bedensel ve zihinsel gelişim için önemli bir yer tutuyor. Ayrıca düzenli ve yoğun spor yapanlar için de vücutta yapım aktivitelerini ve kas yoğunluğunu artırmak için ideal hayvansal protein kaynağı olarak belirtiliyor. Bununla beraber hindi eti tavuk eti gibi kalp damar hastalıklarının engellenmesinde de önemli bir yer tutuyor.

HİNDİ PİŞİRMEKTEN KORKMAYIN!

Bu özel gecede sevdiklerinizi lezzet dolu sofralarda ağırlamak istiyorsanız hindi etini pişirmekten korkmayın. Mutfak uzmanlarına göre bu iş hiç de zor değil. Pişirme öncesi ve sonrası bazı detaylara dikkat etmeniz mükemmel bir hindi yapmanız için yeterli.

HİNDİ PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI ŞÖYLE

Marinasyon şart!

Hindinizi pişirmeden önce zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve baharatlarla marine ederseniz daha lezzetli olur. Bu marinasyonda hindinizi buzdolabında 1 gün bekletmeniz yeterli.

Oda sıcaklığı önemli!

Hindinizi fırına koymadan 1 saat önce buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına gelmesini sağlamanız gerekli.

Lezzeti artırın!

İsteğe göre baharatlarla karıştırarak hazırlayacağınız tereyağı harcını lezzet vermesi için derinin altına sürmeniz gerekiyor. Ayrıca eti bıçakla delip içine biberiye, defne yaprağı yerleştirilebilirsiniz. Fırınlamadan önce tepsiye yerleştireceğiniz havuç, kuru soğan, sarımsak, kök kerevizin hindiye ayrı bir lezzet katacağını unutmayın.

Dağılmaması için!

Hindinizin bacaklarını ısıya dayanıklı iple çok sıkı olmamak şartı ile bağlarsanız pişirirken dağılmaz.

Pişerken kurumaması için!

Fırına ayrı bir tepsi içerisinde koyacağınız su pişme sırasında hindinizin kurumamasını sağlayacak.

Gerçekten iyi bir fikir değil!

Pişme süresince mecbur kalmadıkça fırın kapağını açmayın. Fırın kapağını her açtığınızda, fırında sıcaklık düşer bu da hindinin pişme süresini uzatır.

Pişirme kabının büyüklüğünden emin olun!

Hindinizi pişireceğiniz kabın büyüklüğü önemli. Hindinizi kaba koyduğunuzda çevresinde 5 ila 7-8 cm boşluk olursa mükemmel pişme kalitesi yakalayacaksınız.

Ağır pişirme hindiye lezzet katar!

Hindi 160 derece ısıda uzun süre, için için pişmelidir. 2-4,5 kg arasındaki hindiler 2-3 saatte, 5-7,5 kg arasındakiler 3-4 saatte, 8-12,5 kg arasındakiler ise 4-5 saatte pişer. İsterseniz ilk yarım saat 220 derece ardından 160 derece olarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmayı tercih edecekseniz ısıyı 175 dereceye kadar çıkartabilirsiniz.

Son dokunuş!

Hindinin üstünün iyice kızarması ve lezzet artırmak için pişme süresi bitmeden 15-20 dakika önce 3-4 yemek kaşığı ılık suyla inceltilmiş balı fırçayla hindinin üzerine sürebilirsiniz.

Mutfak termometresi kullanın!

Termometre ibresi 75 dereceyi gösteriyorsa hindiniz pişmiş demektir.

Dinlenme süresi şart!

Fırından çıkan hindinizi alüminyum folyoya sararak yaklaşık 1 saat dinlendirin ve parçalara ayırıp servis yapın.