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        Haberler Dünya Hindistan Başbakanı Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Moskova'da | Dış Haberler

        Hindistan Başbakanı Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Moskova'da

        Hindistan Başbakanı Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Moskova'ya gitti. Modi'nin 5 yıl sonra gerçekleşen ziyaretine ABD tepki gösterirken, Modi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Rusya'yı "her koşulda yardıma koşan dost" şeklinde nitelendirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:38
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        Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yaptığı ilk resmi Rusya ziyaretine ABD tepki gösterirken, Hindistan ve Rusya'nın ikili ilişkilerini derinleştireceği değerlendiriliyor.

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        En son Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nde bir araya gelen Modi, 5 yıl sonra ilk kez Moskova'yı ziyaret ediyor.

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        Haziran'da yemin ederek üçüncü dönemine başlayan Modi, Putin ile ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirmeyi ve çeşitli küresel meseleleri ele almayı dört gözle beklediğini açıkladı.

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        ABD'de, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişelerinin ön plana çıkacağı NATO Liderler Zirvesi esnasında yapılacak görüşmede tarafların ticaret, güvenlik, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konuları ele alması bekleniyor.

        Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

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        "HER KOŞULDA YARDIMA KOŞAN DOST"

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı "her koşulda yardıma koşan dost" şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

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        Hint basınındaki haberlere göre Modi, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya geldi.

        Rusya'yı Hindistan'ın "her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki" olarak niteleyen Modi, Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğini belirtti.

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        Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova-Yeni Delhi ilişkilerinin "güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını" ifade etti.

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        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

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        Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #rusya
        #hindistan
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