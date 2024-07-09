Hindistan Başbakanı Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Moskova'da

ABD'de, Ukrayna ve Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik endişelerinin ön plana çıkacağı NATO Liderler Zirvesi esnasında yapılacak görüşmede tarafların ticaret, güvenlik, bölgesel ve küresel sorunlar gibi konuları ele alması bekleniyor.

Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.