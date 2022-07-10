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Hindistan cevizi yağının içeriğindeki yüksek orandaki E vitamini ve diğer çeşitli minerallerle antioksidan maddeler sayesinde sağlık üzerindeki etkileri özellikle son birkaç yıldır bilinmektedir. Hindistan cevizi yağı yemeklere, kahvelere eklenerek gıda ürünü olarak kullanılmakta ve bu mucizevi maddenin olumlu etkilerinden yararlanılmaktadır.

Fakat cilt bakımında doğal maddelerden yararlanmak isteyen kişiler tarafından hindistan cevizi yağının cilde yararları merak konusu olmuştur. Hindistan cevizi yağı cilde faydalı mı sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Hindistan cevizi yağının cilt üzerindeki faydaları birçok deney ve araştırma sonucu kanıtlanmıştır. İşte o faydalar…

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Faydaları

E vitamini içeriğiyle doğal bir nemlendirici olarak kullanılabilir. Nemini kaybetmiş ciltlerin tekrar nem kazanmasına fayda sağlayabilir.

Kuruyan, çatlayan ciltlerin iyileşmesine etkisi vardır. Kış aylarında el kremine alternatif olarak kullanılabilir.

Cilt tonunu eşitlenmesini sağlar ve cilt lekelerine iyi gelir.

Antienflamatuar özellikli bir üründür. Bu sayede ciltte oluşan iltihap, yara, tahriş gibi sorunlara iyi gelir.

Yanık oluşumunda meydana gelen acıları hafifletir.

Bebeklerde oluşan pişiklerin iyileşmesine katkı sağlar.

Hamilelikte oluşan ya da ani kilo verme ya da alma sonucunda meydana gelen çatlakların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Yine bu süreçlerde çatlak oluşumunun da önüne geçer. Özellikle hamilelikte karın üzerinde oluşabilecek çatlakların önlenmesinde oldukça etkilidir.

Yüze uygulandığında cilde canlılık ve parlaklık verir.

Ciltte oluşabilecek koku problemini önlemek isteyen fakat kimyasal madde kullanmak istemeyen kişiler için doğal bir deodorant vazifesi görerek kötü kokuların önüne geçer.

Hindistan Cevizi Yağı Cilt Lekelerine İyi Gelir Mi?

Bazı kişilerin cildinde güneş ışınlarının zararlı etkileri ve başka birçok nedenden dolayı renk eşitsizlikleri ve lekeler meydana gelebilmektedir. Bu lekelerin görüntüsünden hoşnutsuzluk duyan kişiler lekeleri nasıl geçirebileceğini merak etmektedir. Son yıllarda popülerleşen ve cilt üzerinde oldukça fazla olumlu etkisi gözlenen Hindistan cevizi yağının bu soruna çare olup olmayacağı merak konusu olmuştur.

Hindistan cevizi yağı cilt lekelerini geçirir mi sorusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Hindistan cevizi yağı içerisinde yer alan E vitamini ve birçok antioksidan madde sayesinde cilt lekelerinin rengini açma ve ciltteki renk eşitsizliklerini giderme etkisine sahiptir. Haftada 2-4 defa cilt üzerine uygulanan Hindistan cevizi yağının ciltteki leke problemlerinin önüne geçtiği gözlemlenmiştir.

Hindistan Cevizi Yağı Cilde Nasıl Sürülür?

Hindistan cevizi yağı 22 dereceden düşük sıcaklıklarda katı bir formda bulunur. Bu nedenle özellikle kış aylarında genellikle donuk ve beyaz haldedir. Donuk haldeki Hindistan cevizi yağını elinizde birkaç saniye ısıtarak vücudunuza, yüzünüze ve ellerinize uygulayabilirsiniz. Cildinize uyguladığınız Hindistan cevizi yağı bir süre sonra vücut tarafından kendiliğinden emilecektir. Bazı kişiler de bir cezvede Hindistan cevizi yağını ısıtarak kullanmayı da tercih edebilmektedir. İsteğe bağlı olarak bu şekilde de uygulanabilir. Pürüssüz bir cilt elde etmek için Hindistan cevizi şekeri, tuz ya da rafine şekerle karıştırılarak vücuda peeling olarak da uygulaması yapılabilir. Ayrıca lekelerin giderilmesi için 5-10 dakika kadar masaj yapılarak uygulanabilir.