2025 Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri belli oldu. Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açıldı. Hazreti Muhammed'in (SAV) vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii içindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde muhafaza ediliyor. Peki, Hırka-i Şerif ne zamana kadar açık, Hırka-i Şerif Camii nerede, nasıl gidilir? İşte, Hafta sonu ve hafta içi Hırka-i Şerif ziyaret saatleri ve günleri 2025…