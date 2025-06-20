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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!

        Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentte Mustafa Kaan Ergen adlı hırsız, evine girdiği 53 yaşındaki Müyesser Kızıloluk adlı kadını silahla başından vurdu. Katil zanlısı, yakalandıktan sonra suçunu itiraf ederken, hastanede tedavi altında olan Kızıloluk'tan 6 ay sonra acı haber geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:59 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:00
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        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
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        Adana'da evine giren hırsız tarafından tabancayla başından vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'da yer alan habere göre Feke ilçesinde 22 Aralık'ta, yalnız yaşadığı müstakil eve giren hırsız tarafından başından tabancayla vurulan Müyesser Kızıloluk (53), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Kızıloluk'un cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Polis, 22 Aralık'ta Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'un silahla vurulduğunu ve 2 altın bileziğinin çalındığı belirlemişti.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu tespit eden polis, zanlıyı 20 Ocak'ta Gaziantep'te altın bileziklerden birini bozdurmak için gittiği kuyumcuda suçüstü yakalanmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösteren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

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