Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!

NE OLMUŞTU?

Polis, 22 Aralık'ta Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk'un silahla vurulduğunu ve 2 altın bileziğinin çalındığı belirlemişti.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından şüphelinin Mustafa Kaan Ergen (37) olduğunu tespit eden polis, zanlıyı 20 Ocak'ta Gaziantep'te altın bileziklerden birini bozdurmak için gittiği kuyumcuda suçüstü yakalanmıştı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve olayda kullandığı silahı sakladığı yeri gösteren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.