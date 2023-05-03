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Haberler Yaşam Hırsız kedi fenomen oldu... "Fırsat bulursa değerlendiriyor"
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Birleşik Krallık'taki hırsız kedi fenomen oldu

Birleşik Krallık'ta yaşayan Donna Hibbert isimli kadın kedisi Harry'nin komşulardan sürekli bir şeyler çalmasından şikayetçi. Kedisinin komşularından giysi ve yiyecek çalmasından utanan Hibbert, Facebook üzerinden eşyaları iade etmeye çalışıyor

Hırsız kedi fenomen oldu...
HABERTURK.COM

Birleşik Krallık'ta Harry isimli bir kedi komşularının kıyafetlerini ve yemeklerini çalıp evine getiriyor. Kedinin sahibi Donna Hibbert ise Facebook üzerinden eşyaların sahiplerine ulaşabilmeye çalışıyor.

BBC'de yer alan habere göre hırsız kedi Harry, son dört yıl içinde iç çamaşırı, bir paket sosis ve hatta bir tasarım ayakkabı da dahil olmak üzere çaldığı çeşitli eşyaları eve getirdi.

Öyle ki Harry sadece geçtiğimiz hafta içinde komşularından 6 parça eşya çaldı. Donna Hibbert, Harry'nin bu eşyaları 'hediye' olarak düşündüğünü belirterek "Bence kediler sahiplerine hediye vermeyi seviyor, bunun arkasındaki psikoloji bu" dedi.

Hibbert, Harry'nin yıllar boyunca yaklaşık 300 sterlin (7 bin 300 TL) değerinde eşya çaldığına inanıyor.

"FIRSAT GÖRÜRSE DEĞERLENDİRİYOR"

Ayrıca kedinin sahibi, çalınan eşyaların arasında oldukça pahalı bir kırmızı ayakkabı da bulunduğunu ifade etti.

Kedisi için "Bir fırsat görürse değerlendiriyor" diyen Hibbert, çalınan eşyaları Facebook sayfasında paylaşmaya başladı.

Paylaşılan eşyalardan bazıları kısa sürede sahiplerine ulaştı. Hibbert, "Hemen yanımızdaki komşumuz Facebook'taki paylaşımı gördü ve 'Onlar benim. Delirdiğimi sanmıştım' dedi" diye konuştu.

*Haberin görselleri Donna Hibbert'in Facebook hesabından alınmıştır.

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