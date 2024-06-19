Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI YAYIN Hırvatistan - Arnavutluk maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı. İki takım da gruptan çıkmak için mücadele ediyor. Hırvatistan - Arnavutluk mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 19.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:27 facebook

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