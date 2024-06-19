Hırvatistan - Arnavutluk maçı CANLI YAYIN
Hırvatistan - Arnavutluk maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı. İki takım da gruptan çıkmak için mücadele ediyor. Hırvatistan - Arnavutluk mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Volkspark Stadı
HAKEM: François Letexier
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1
Hırvatistan: Livakovic, Perisic, Gvardiol, Sutalo, Juranovic, Brozovic, Modric, Kovacic, Majer, Petkovic, Kramaric
Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Ramadani, Asllani, Laci, Bajrami, Asani, ManajCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetiyor. Letexier'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer.
İLK MAÇLARINI KAYBETTİLER
Hırvatistan ve Arnavutluk, turnuvanın "ölüm grubu" olarak nitelendirilebilecek grupta çıktıkları ilk maçlardan mağlup ayrıldı.
İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0 ile geçtiği ilk maçlarda, son şampiyon İtalya ise Arnavutluk'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.
EURO 2024'e istediği başlangıcı yapamayan iki takım, birbirlerine rakip oldukları ikinci grup karşılaşmasında, ilk maçın yaralarını sarmaya çalışıyor.
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞIYOR
Hırvatistan ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası'nda üç kez madalya elde etmesine karşın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalin ötesine geçemeyen Hırvatlar, Arnavutluk önünde kazanarak iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.
Arnavutluk ise EURO 2016'dan sonra ikinci kez boy gösterdiği turnuvaya erken havlu atmak istemiyor.
TANIDIK İSİMLER
İki takımın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen isimler bulunuyor.
Hırvatistan'da Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Arnavutluk'ta ise Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Ernest Muçi ve EMS Yapı Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj yer alıyor.