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Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine resmen dahil oldu

Hırvatistan, yeni yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolü olmadan seyahat imkanı sağlayan Schengen bölgesine dahil oldu. Hırvatistan’da ayrıca kuna yerine euro para birimi kullanılacak.

Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine resmen dahil oldu
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İHA

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi’nin geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta yaptığı toplantıda Schengen ve euro bölgesine dahil olmasına onay verilen Hırvatistan, yeni yıl ile söz konusu bölgelere resmen dahil edildi.

AB’ye 2013’te giren Hırvatistan’da dün gece yarısı Slovenya sınırındaki Bregana sınır kapısında düzenlenen tören ile polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen "serbest geçiş" yazan bir tabela yerleştirerek, son kez bariyeri kaldırdı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde düzenlenen ayrı bir törende yaptığı konuşmada, “Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün” dedi.

Törene katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Plenkoviç ve von der Leyen daha sonra başkent Zagreb'i gezerek, kuna yerine euro ile bir kafeden kahve aldı. Plenkoviç kahvelerin ödemesini euro ile yaparken von der Leyen tarafından alkışlandı.

Hırvatistan, Schengen bölgesine katılan 27. ve euro bölgesine katılan 20. ülke oldu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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