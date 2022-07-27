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Hırvatistan ile Bosna Hersek arasındaki 'tartışmalı' Peljesac Köprüsü hizmete açıldı

Hırvatistan'ın kuzey ve güney bölgelerini karayoluyla birleştirmek amacıyla inşa ettiği ve Bosna Hersek'in karşı çıktığı Peljesac Köprüsü, düzenlenen resmi törenle açıldı

Hırvatistan 'tartışmalı' Peljesac Köprüsü'nü hizmete açtı
Hırvatistan 'tartışmalı' Peljesac Köprüsü'nü hizmete açtı
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AA

Hırvatistan'ın, Bosna Hersek toprakları tarafından ikiye bölünen kuzey ve güney bölgelerini bağlamak amacıyla inşa edilen tartışmalı Peljesac Köprüsü, resmi törenle açıldı.

Ülkenin en güneydeki topraklarını kara yolu ile kuzey topraklarına bağlayan köprünün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve üst düzey birçok yetkili katıldı.

Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan'ın, Komarna ile Brijesta arasında inşa ettiği 55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğundaki köprünün açılışında ülkenin hiper otomobil üreticisi Rimac'ın "Nevera" isimli ilk modeli de gösterildi.

HIRVATİSTAN İÇİN STRATEJİK OLAN KÖPRÜYE BOSNA-HERKSEK KARŞI ÇIKIYORDU

Bosna Hersek'in denize kıyısı olan tek şehri ve Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasında engel olarak görülen Neum açıklarında inşa edilen Peljesac Köprüsü, Hırvatistan için tarihi ve stratejik önem taşıyor.

AA'nın haberine göre; köprü, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki sınırların kesin olarak belirlenmemiş olmasına rağmen Hırvatistan'ın tek taraflı adımlarıyla inşa edildi.

Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında tam üye olan Hırvatistan'ın toprak bütünlüğü açısından önemli olan köprünün en büyük finansörü AB olurken, Avrupa Komisyonu, köprü projesinin yüzde 85'ine denk gelecek 357 milyon avroluk kısmını karşılama kararı almıştı. Projenin toplam maliyetinin ise 420 milyon avro civarında olacağı belirtilmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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