Türkiye Kalkınma Bankası'nın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri eylül başından bugüne kadar yüzde 1000 üzerinde değer kazandı.

Temmuz - eylül dönemi arasında 4 - 5 lira arasında dalgalanan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. (KLNMA) hisseleri eylül ayının son haftasında ilk kez 10 lira eşiğini aştı.

Ekim ayıyla birlikte tırmanış çok daha keskin olurken, 11 Ekim itibarıyla gün ortasına gelinmeden bir ara 60 lira seviyesi de aşıldı. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nin piyasa değeri böylelikle 25.3 milyara dek çıkarken Akbank ve Halkbank gibi dev bankaları solladı.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI HİSSELERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Hissedeki sert yükselişin ana nedeni olarak banka yapısının değiştirileceğini açıklanması ve düşük halka açıklık oranı gösteriliyor.

Sadece 4.581.973 adet Kalkınma Bankası payı piyasalarda işlem görüyor bir diğer deyişle fiili dolaşımdaki pay oranı sadece yüzde 0.92. Dolayısıyla, küçük alımlarda sert fiyat hareketleri ortaya çıkıyor. Hatırlanacağı üzere benzer hareket daha önce de Aselsan'da yaşanmıştı.

Öte yandan, 1975 yılında temelleri atılan ve bugün 500 milyon lira sermayeye, 1.2 milyar lira da özsermayeye sahip şirketin yapısı dün TBMM'de kabul edilen teklifle yeniden düzenlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan teklife göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile karının dağıtımına ilişkin konular, esas sözleşmesinde belirlenecek. Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen şirketler ve fonların denetimi, ilgili mevzuatı uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak Sayıştay tarafından hazırlanan raporun TBMM'ye sunulması suretiyle yapılacak.

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