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Daily Mail'de yer alan haberde, Lundmark'a göre, Eva Braun, Mayer Rokitansky Küster Hauser (MRKH) sendromundan muzdaripti. MRKH sendromu, cinsel ilişkiyi zorlaştıran ya da acı veren gelişimsel bozukluk sonrası ortaya çıkan utero-vajinal atrezi ile karakterize bir hastalık. Lundmark, Braun’un Münihli jinekolog Gustav Scholten ile yazışmalarına dayanan belgelerden böyle bir sonuca varıyor.
Braun'un hastalığıyla ilgili bir diğer kanıt da, doktorun eşinin tuttuğu notlar. Onların arasında, Hitler'in Berghof konutundan Braun'a yapılan ameliyat için Scholten'e bir teşekkür telefonu geldiği notu yer alıyor.
Lundmark ayrıca, doktorun oğluna ulaştığını ve onun da teyzesinin sözlerine dayanarak, Hitler'in eşinin hastanede sürekli çektiği fiziksel acılardan yakındığından bahsettiğini belirtiyor.
Çiftin cinsel ilişkide bulunmadığı gerçeği, karısı düzenli olarak Fuhrer'in yatak odasındaki çamaşırları değiştiren Berghof konutunun eski sorumlusu tarafından da teyit edildi.
BRAUN HİÇBİR ZAMAN AŞKINA KARŞILIK BULAMADI
Eva Braun'un Hitler'e delicesine aşık olduğu aktarılırken, Führer'in yeğenine tutkun olduğu, yeğeninin evleneceğini söylemesinden 2 gün sonra ise ölü bulunduğu iddia edilir. Hitler'in yine başka kadınlara duygusal yakınlık hissettiği, ancak işin tuhafı tüm bu kadınların sonunun ölüm olduğu, Eva'yı ise hep gizlediği, hatta sevgilisi olarak bile tanıtmadığı, Adolf Hitler'e tutkun bu kadının ise iki kez intihara kalkıştığı, ama yine de ondan ölümüne kadar asla vazgeçmediği ifade edilmiştir.
Lundmark, Hitler ile Braun arasındaki ilişkinin özünün, kadının amacının Nazi Almanyası liderini özel yaşamıyla ilgili söylentilerden korumak olduğunu belirtti. Profesör, "Braun kendini ona adamıştı, o da bunu kullandı" dedi.
Adolf Hitler ve Eva Braun’un resmi evliliği bir gün sürdü.
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