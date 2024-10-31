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        Haberler Bilgi Yaşam Hız Tuzağı (Speed) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hız Tuzağı ne zaman çekildi?

        Hız Tuzağı (Speed) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Hız Tuzağı (Speed) filmi 31 Ekim Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Graham Yost tarafından kaleme alınan ve Jan de Bont'un yönetmenliğini üstlendiği film 1994 yılında gösterime girdi. Aksiyonun hiç düşmediği Hız Tuzağı filmi, vizyona girdiği dönemde sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Hız Tuzağı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 18:32
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        Hız Tuzağı (Speed) filmi konusu
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        Başrollerini Keanu Reeves, Dennis Hopper ve Sandra Bullock'un paylaştığı Hız Tuzağı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Hız Tuzağı (Speed) filmi aksiyon türünde kaleme alınmıştır. Peki, Hız Tuzağı (Speed) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hız Tuzağı ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

        HIZ TUZAĞI KONUSU NEDİR?

        Howard fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen polis tarafından aranılan bir suçludur.Bir otobüse yerleştirdiği özel bombayla yine fidye istemektedir.Genç bir polis memuru olan Jack hızı 80 km altına düşerse içinde bomba patlayacak olan otobüsün içindekileri kurtarmakla görevlendirilmiştir..Ona yardım edecek olan kişiyse otobüs şöförünün yerine geçmek zorunda kalan ve ehliyeti aşırı hız nedeniyle alınmış olan Annie'dir.

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        HIZ TUZAĞI OYUNCULARI KİMLER?

        Keanu Reeves

        Dennis Hopper

        Sandra Bullock

        Joe Morton

        Jeff Daniels

        Alan Ruck

        Glenn Plummer

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