Başrollerini Keanu Reeves, Dennis Hopper ve Sandra Bullock'un paylaştığı Hız Tuzağı filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Hız Tuzağı (Speed) filmi aksiyon türünde kaleme alınmıştır. Peki, Hız Tuzağı (Speed) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hız Tuzağı ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar...

HIZ TUZAĞI KONUSU NEDİR?

Howard fidye istemek için bombalı saldırılar düzenleyen polis tarafından aranılan bir suçludur.Bir otobüse yerleştirdiği özel bombayla yine fidye istemektedir.Genç bir polis memuru olan Jack hızı 80 km altına düşerse içinde bomba patlayacak olan otobüsün içindekileri kurtarmakla görevlendirilmiştir..Ona yardım edecek olan kişiyse otobüs şöförünün yerine geçmek zorunda kalan ve ehliyeti aşırı hız nedeniyle alınmış olan Annie'dir.