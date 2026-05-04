Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail'in saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz, dolaylı müzakereden yanayız | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail'in saldırılarını durduracak diplomasiyi destekliyoruz, dolaylı müzakereden yanayız

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarını durduracak diplomasiyi desteklediklerini belirterek, "Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan'ın kapasitesini koruyan 'dolaylı müzakere' diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir, faydasızdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dolaylı müzakereden yanayız"

        Hizbullah'ın sosyal medya hesabından Kasım'ın yazılı açıklaması paylaşıldı.

        Bölgede tehlikeli bir süreçten geçildiğini dile getiren Kasım, İsrail'in saldırılarının ABD desteğiyle sürdüğünü ifade etti.

        "Lübnan'da ateşkes yoktur aksine devam eden bir İsrail-Amerikan saldırganlığı var. Sivillerin, köylerin ve beldelerin hedef alınmasını, yıkımı ve çocukların, kadınların, erkeklerin ve yaşlıların öldürülmesini kınamaya yetecek söz yok. Sabrediyoruz ve direniyoruz." değerlendirmesinde bulunan Kasım, Lübnan'ın saldırıya uğrayan taraf olduğunu ve güvenliği ile egemenliği için güvenceye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

        İsrail'in, kuzeydeki yerleşimlerinin güvenliğini sağlama iddiasına değinen Kasım, Lübnan'ın 27 Kasım 2024 tarihli ateşkes anlaşmasını uzun süre uyguladığını ancak İsrail'in anlaşmayı binlerce kez ihlal ettiğine dikkati çekti.

        REKLAM

        "Toprakların geri alınması ve özgürleştirilmesinin" temel hedef olduğunu belirten Kasım, bunun "direniş gücü ve iç birlik" ile sağlanabileceğini kaydetti.

        Kasım, mevcut aşamanın aşılmasında "direnişin sürmesi, iç uzlaşı, İran ile ABD arasında olası bir anlaşmadan faydalanılması ve uluslararası baskı unsurlarının devreye girmesinin" etkili olacağını ifade etti.

        Çözümün "teslimiyet olmayacağını" vurgulayan Kasım, Lübnan'ın zayıflatılmasına yol açacak herhangi bir siyasi ya da askeri düzenlemeyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

        İsrail'in Lübnan'a ateşkese rağmen devam eden saldırılarını durduracak diplomasiyi desteklediklerini belirten Kasım, şunları kaydetti:

        "Deniz anlaşması ve ateşkes anlaşmasında sonuçlar veren, Lübnan'ın kapasitesini koruyan 'dolaylı müzakere' diplomasisinden yanayız. Doğrudan müzakere ise karşılıksız bir tavizdir, faydasızdır, saldırılar sürerken görüntü ve poz üzerinden zafer resmi çizmek isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya hizmet eder ve ara seçimler öncesinde (ABD Başkanı Donald) Trump'a da hizmet eder."

        REKLAM

        - İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İnternette tuzağa düşürdükleri kişilere şantaj yapan şüphelilere operasyonda 11 tutuklama

        Tekirdağ merkezli 5 ilde, sanal medya üzerinden 'VIP oda' adı altında görüştükleri kişilerin özel görüntülerini kaydedip şantaj yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 kişiden 11'i tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 9 ayda yaklaşık 70 milyon liralık işlem hacmi olduğu ve par...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Artık sürücü koltuğunda değil
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        Çantası bulundu... Kadın vapurda kayboldu!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Süper hücreden geriye kalan!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları