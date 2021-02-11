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Hızır orucu 2021: Hızır orucu saat kaçta açılıyor? Hızır orucu ne zaman açılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Alevi Hızır orucu için niyet ediyor. Hızır orucu her yıl Ocak ayı sonu ya da Şubat ayının ikinci haftasında tutuluyor. Peki Hızır oruç nedir, nasıl tutulur? Hızır orucu saat kaçta açılıyor? Hızır orucu ne zaman açılır? İşte Hızır orucu hakkında merak edilen detaylar...

Hızır orucu 2021: Hızır orucu saat kaçta açılıyor? Hızır orucu ne zaman açılır?

2021 yılı Hızır orucu tarihleri merak ediliyor. Alevilik inancında Hızır, zora düşen, yardıma muhtaç olan insanların derdine derman olan bir kurtarıcıyı simgeliyor. Hızır orucu saat kaçta açılıyor? Hızır orucu ne zaman açılır? İşte 2021 Hızır orucu ve detaylar...

HIZIR ORUCU SAAT KAÇTA AÇILIR?

Gece 00.00'dan sonra gün döner ve yeni gün oruç günü olur. Bundan sebep 24 saatlik gün bitince, oruç başlar ve güneş batınca da biter.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

09 – 11 ŞUBAT 2021 tarihlerinde Hızır Orucu tutulacak.

1) Şubat ayının ikinci haftasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günü Oruç tutulur.

2) Ocak ayının son haftasından itibaren 3 hafta boyunca Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Oruç tutulur.

3) 14 Ocak'tan itibaren 4 hafta boyunca her Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Oruç tutulur.

4) 14 Ocak'tan itibaren 4 hafta boyunca her Perşembe günü Oruc tutulur.

5) 14 Ocak'tan itibaren 4 hafta boyunca 1, 3, 5 yada 7 gün Oruc tutulur.

6) Baze örgütlenmelerde bugüne kadar Oruç 13 – 15 Şubat tarih arasında tutulur.

Ama en çok Aleviler içinde yaygın olan Şubat ayının ikinci haftasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Oruç tutulur, Perşembe akşamı Oruc açıldıktan sonra Aleviler'in kutsal günü olduğundan dolayı ibadet edilir.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu içerisinde illere veya bölgelere farklılıklar gözükebilir. Ancak geleneksel şekilde Hızır Orucu şu şekilde tutulur;

Hızır orucu, 3 gün tutulur. Oruç tutan akşamdan niyet eder ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutar.

Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulur ve geleneğe göre taş değirmende öğütülmesi sağlanır. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.
Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.

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