HIZLI VE ÖFKELİ 10 KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu alıyor. Yıllarca karşılarına çıkan onca düşmanı zekice, hızlı sürüşleriyle arkalarında bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Geçmişten gelen bu tehlikeli düşmanın en büyük amacı Dom Toretto’dan intikam akmaktır. Bu amaçla da gözünü Dom’un sevdiklerine diker ve onları sonsuza dek yok etmek için harekete geçer.