Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu ve oyuncuları: Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girdi?
Hızlı ve Öfkeli 10 (Fast X) filmi, sinema perdesinin ardından 14 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosu Gary Scott Thompson, Dan Mazeau, Justin Lin tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Louis Leterrier oturmaktadır. 'Fast X' Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu ana filmi ve toplamda on birinci yapımıdır. Peki, "Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona girdi?" İşte Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jason Statham, Jason Momoa ve Charlize Theron paylaştığı Hızlı ve Öfkeli 10 filmi, bu akşam sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren filmin çekimleri Londra, Roma, Torino, Lizbon ve Los Angeles gibi şehirlerde gerçekleştirildi. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
HIZLI VE ÖFKELİ 10 KONUSU NEDİR?
Hızlı ve Öfkeli 10, Dom Torretto’dan intikam almak için onu sevdiklerini hedef alan bir kötüye karşı zorlu bir mücadeleye girişen Dom ve ekibinin hikayesini konu alıyor. Yıllarca karşılarına çıkan onca düşmanı zekice, hızlı sürüşleriyle arkalarında bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu defa bu zamana kadarki en ölümcül rakipleriyle karşı karşıyadır. Geçmişten gelen bu tehlikeli düşmanın en büyük amacı Dom Toretto’dan intikam akmaktır. Bu amaçla da gözünü Dom’un sevdiklerine diker ve onları sonsuza dek yok etmek için harekete geçer.
HIZLI VE ÖFKELİ 10 OYUNCULARI KİMLER?
Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, John Cena, Jason Statham, Sung Kang, Alan Ritchson, Daniela Melchior, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson, Rita Moreno, Gal Gadot