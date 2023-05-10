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Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

Feyenoord kaptanı Orkun Kökçü'nün bir maçın ardından iki kanser hastasıyla sohbeti ve onlara hediyeler vermesi Hollanda'da gündem oldu

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  • Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

    Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü, Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla Hollanda'dan alkış aldı.
  • Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

    Milli futbolcumuz 2-0 kazandıkları maçın ardından sessiz sedasız bir şekilde iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bir gazetecinin telefonla çektiği video sonrası, bu kişilerin kimler olduğu ortaya çıktı.
  • Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

    Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, bu anlara tanık olan hemşire Jan van Katwijk ile konuştu. Orkun Kökçü'nün sohbet ettiği kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu öğrenildi.
  • Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

    Van Katwijk, "Orkun Kökçü gibi birinin böyle yapması gerekmiyordu. Onlarla gelip sohbet etti ve biraz süre istedi. Ardından elinde iki tane maçta giyilmiş ve tüm takımın imzaladığı formayla geri geldi." dedi.
  • Hollanda'da gündem Orkun Kökçü: İşte gerçek kaptan!

    Orkun'un sohbet ettiği kişilerden biri olan 72 yaşındaki Kees Nooren, "Orkun yanıma geldi, maçtan keyif alıp almadığımı sordu. Bana bol bol güç diledi. Bana üzerinde tüm futbolcuların imzalarının olduğu kendi formasını hediye etti. O gerçek ve örnek bir kaptan." dedi.

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