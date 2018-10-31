Hollanda Gazetesi De Telegraaf’ın spor yazarı Marcel van der Kraan, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe’nin hocası olarak kulübede yer alması beklenen Erwin Koeman’ı yorumladı:
“Koeman’ın çalıştırdığı takımlar her zaman çelik gibidir ve güçlü bir mentaliteye sahiptir. Karşımızda futbol vizyonu yüksek, teknik adam olarak düşünceleri net bir hoca var. Birinci adam olduğu dönemlerde Feyenoord gibi bir kulübü ve Macaristan Milli Takımı’nı çalıştırdı. Tüm takıma hakim olabilen, klasik bir yardımcı hocanın çok üstünde bir potansiyele sahip.”
“Benim için gerçekten 1 numara seviyesinde bir teknik direktör. Atak futbolunu sever ve taktik anlayışı olarak genelde 4-3-3’ü tercih eder. Ancak elindeki malzemeye göre bu durum değişebilir. Oyuncularından her zaman daha fazlasını almaya çalışır, rakipten daha fazla koşmalarını (Özellikle orta alandaki futbolculardan) ister. Genç oyunculara her zaman önem verir. Ayrıca Guus Hiddink, Erwin’ın en beğendiği hocalar arasında yer alıyor.”
“O, Hollanda’nın kuzeyinden geliyor ve Groningen’de büyüdü. Ülkenin diğer yerlerine göre daha soğuk ve güçlü insanların yaşadığı bir yer. Her zaman verdiği kararları, kendinden emin bir şekilde alır. Disiplini elden bırakmaz, oyuncularına ne istediğini açık şekilde anlatır ve takım içinde soru işareti yaratmaz. Soyunma odasında sesini yükseltmekten çekinmez ve maç sırasında bu tarzını sürdürür. Fenerbahçeliler merak etmesin, çünkü Galatasaray maçında yedek kulübesinde sağlam bir teknik adamları olacak.”
KOEMAN'IN 11'İ BELLİ OLDU
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde sahaya hangi diziliş ve kadro ile çıkacağı belli oldu.
Gelen bilgilere göre, yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanana kadar Koeman ve Weerden ile yola devam edilecek. Bu ikilinin birkaç hafta daha takımın başında kalabileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'yi derbiye hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3- 1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi. Slimani'nin cezalı olduğu mücadelede Koeman'ın kafasındaki kadro şu şekilde:
Harun Tekin
Isla
Skrtel
Roman Neustadter
Hasan Ali
Reyes
Jailson
Benzia (Forvet arkası)
Eljif Elmas (Sol kanat)
Ayew (Sağ kanat)
Soldado (Santrfor)
KOEMAN NİYE KALDI?
Fenerbahçe Yönetimi, Ankaragücü karşısında gelen 3-1’lik yenilgi sonrası radikal bir karar aldı. Phillip Cocu’nun görevine, soyunma odasında son verildi. Hollandalı çalıştırıcı kovulmasına rağmen yardımcılarıyla yola devam kararı alınması, şaşkınlık yarattı.
Sarı-Lacivertliler’i derbiye Erwin Koeman ile Chris van der Weerden hazırlamaya başladı. Fanatik'in haberine göre; yönetimin bu tutumunun, zorunluluktan kaynaklandığı öne sürüldü. Fenerbahçe’nin şu anki teknik heyetinde UEFA pro lisans sahibi tek antrenör Erwin Koeman. TFF talimatları gereğince Süper Lig maçında kulübede en az 1 pro lisans sahibi antrenör olması gerekiyor.
Teknik direktörle yolların ayrılması halinde en fazla 2 haftalık süre tanınıyor. Bu nedenle yeni teknik direktör gelene kadar Koeman’la yola devam etme konusunda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Van der Weerden’in de Koeman’a yardımcı olacağı kaydedildi. Fenerbahçe’de pro lisansa sahip bir isim daha var: Damien Comolli...
Erwin Koeman, takımın başında ikinci idmanını dün yaptırdı. Hollandalı teknik adam, derbi hazırlıklarını yüksek tempolu çalışmalarla sürdürüyor. Dün takıma bir konuşma yapan 57 yaşındaki çalıştırıcı, “Artık takım olarak hareket etme zamanı geldi. Hata yaparsak, bunun sonuçlarına katlanırız. Özellikle hücuma kalkarken kaptırılan toplar, Ankaragücü maçında kabusumuz oldu. Galatasaray da bu konuda çok tehlikeli. Oyun disiplininden taviz vermeyip savaşırsak işimiz kolaylaşır. Herkes yüreğini ortaya koyarsa, bu derbiden zaferle ayrılan taraf oluruz” ifadelerini kullandı.
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