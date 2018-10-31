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“Koeman’ın çalıştırdığı takımlar her zaman çelik gibidir ve güçlü bir mentaliteye sahiptir. Karşımızda futbol vizyonu yüksek, teknik adam olarak düşünceleri net bir hoca var. Birinci adam olduğu dönemlerde Feyenoord gibi bir kulübü ve Macaristan Milli Takımı’nı çalıştırdı. Tüm takıma hakim olabilen, klasik bir yardımcı hocanın çok üstünde bir potansiyele sahip.”