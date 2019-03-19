Saldırganın yakınları, Hollanda'daki silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını öne sürdü

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre, psikolojik sıkıntıları bulunan Tanış, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hakim karşısına çıktı. Tanış'ın yakınları, silahlı saldırıdaki şüphelinin "ailevi meselelerden" dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti.



Hollanda emniyet kaynakları yerel basına yaptıkları açıklamada ise terör saldırısı dışındaki ihtimaller üzerinde durduklarını, olayın "ailevi sebeplerden" kaynaklanmış olabileceğini açıkladı.



Öte yandan, Hollanda polisi yaralı sayısını güncelleyerek 9'dan 5'e indirdi. Utrecht Belediyesi, kent sakinlerine yönelik evlerinde kalmaları yönündeki uyarıyı kaldırdı.

Tanış'ın Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, yeğeninin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük." dedi.

Amca Tanış, yeğeni ile uzun yıllar görüşmediğini belirterek, saldırının gönül işinden dolayı olabileceğini ifade etti.

Kayseri'de yaşayan Baba Mehmet Tanış da 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğlu Tanış ile o zamandan beri görüşmediğini söyledi.

İlk eşinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapan Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil." ifadesini kullandı.

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

ESKİ SEVGİLİSİ: POLİSİ ÇOK KEZ UYARDIM

Zanlı Tanış'ın eski sevgilisi Angelique de Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a (AD) verdiği röportajda, "Saldırının onun dini ile ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi." diye konuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yaptığı basın toplantısında, saldırının sebebinin halen belirsiz olduğunu belirterek, çok soruların ve iddiaların olduğunu söyledi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı saldırıda, zanlının çaldığı kırmızı Renault Clio araçla olay yerinden kaçtığı ve arabanın bulunduğu sokakta yapılan operasyon sonucu yakalandığı bildirildi. Araştırmanın halen devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının sebebinin henüz belli olmadığı aktarıldı.

Tanış'ın adam öldürmekten gözaltında tutulduğu ve savcılığa ne zaman sevk edileceğinin belli olmadığı bildirildi.

Yakalanan zanlının dışında olayla ilgisi olduğu düşünülen iki kişinin daha gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlardan birinin zanlının kardeşi olduğu aktarıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ailesinden, akrabalarından kopuk, iletişimi sorunlu bir kişilik olarak bilinen Tanış'ın Hollanda'da yaşayan kardeşlerinden biri de belli olmayan sebeplerden dolayı Çeçenistan'a giderek orada tek gözünü kaybetti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ise mağdurlara ve geride kalanlara saygıdan dolayı hayatını kaybedenlerin isimlerinin açıklanmayacağı kaydedildi.

Utrecht ve çevresinde gün boyu güvenlik tehdidi seviyesini en üst kademeye çıkaran Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV),tehdit seviyesini tekrar 4'e düşürdü.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün (18 Mart 2019) meydana gelen saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırı neticesinde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükümeti ile dayanışmamız tamdır" ifadelerine yer verildi.