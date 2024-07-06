STAT: Berlin Olimpiyat Stadı

HAKEM: Clement Turpin

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Ake, De Vrij, Reijnders, Schouten, Xavi Simons, Bergwijn, Gakpo, Depay

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu turu geçen ekip 10 Temmuz'da Dortmund'da yarı final mücadelesine çıkacak.

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FRANSIZ HAKEM YÖNETİYOR

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor.