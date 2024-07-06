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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda-Türkiye maçı öncesi dostluk mesajları! - Futbol Haberleri

        Hollanda-Türkiye maçı öncesi dostluk mesajları!

        Hollanda ile Türkiye'nin milli takım hesapları bu akşam oynanacak EURO 2024 çeyrek final maçı öncesi dostluk paylaşımlarında bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 15:14 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:14
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        Dev maç öncesi dostluk mesajları!
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        EURO 2024 Çeyrek Final maçında Hollanda ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadı'nda saat 22:00'de başlayacak mücadele öncesinde iki takımdan da X sosyal medya sitesinde dostluk paylaşımları geldi.

        Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.

        Türk milli takım hesabı da tweet'i alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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