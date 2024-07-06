Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Hollanda-Türkiye maçında Merih Demiral'a dev destek! - Futbol Haberleri

        Hollanda-Türkiye maçında Merih Demiral'a dev destek!

        A Milli Takımımız'ın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynadığı maçı tribünden takip eden Türk taraftarlar, 'Bozkurt' selamı verdiği için UEFA tarafından 2 maç ceza alan Merih Demiral'a büyük destek verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:18 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merih Demiral'a dev destek!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda ile karşılaşıyor.

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya maçının 11’ine göre 3 zorunlu değişiklik yaptı. Montella; Merih Demiral, İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü’nün yerine Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’na görev verdi.

        3 FUTBOLCU CEZALI

        Ay-yıldızlılarda, Avusturya ile oynanan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek ve aynı karşılaşmada attığı golden sonra 'Bozkurt' işareti yaptığı için UEFA’dan iki maç men cezası alan Merih Demiral kadroda yer almıyor.

        REKLAM

        Milliler müsabakaya; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

        Yedeklerse ise, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

        TARAFTARLARDAN MERİH'E DESTEK

        UEFA tarafından iki maç men cezası olan milli futbolcu Merih Demiral’a, Türk taraftarlar tribünlerde destek verdi.

        Taraftarlar, Merih maskeleri takıp, 'Bozkurt' işareti yaparak onun yanında olduklarının mesajı verdi.

        BERLİN KIRMIZI-BEYAZ

        Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri tribünlerde yalnız bırakmıyor. Dortmund, Hamburg ve Leipzig’den sonra Berlin sokakları da kırmızı-beyaz bayraklarla doldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta tribünlerin büyük çoğunluğunda Türk taraftarlar yer aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla ay-yıldızlılara destek verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        Berlin'de skandal görüntüler!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        İngiltere penaltılarla yarı finalde!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu