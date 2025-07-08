Filenin Sultanları 3. hafta maç programı belli oldu. Bu kapsamda A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü haftasında Hollanda ile karşılaşacak. Üç hafta sonunda ilk 8 sırada yer alan takım finallere adını yazdıracak. Peki, "Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? FIVB Milletler Ligi Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...