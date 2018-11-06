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Bu tutumu aslında takdir de topladı ve Zoltan Gera ile de pek bir sorunu olmadı. 6-1’lik Hollanda yenilgisi işleri zorladı. Futbolcuları ve teknik heyetiyle hiçbir sorunu olmadı. Futbolcuları Koeman’ı hep sevdi. Hatta Macaristan kamuoyunda Erwin Koeman’ın elindeki kadronun zayıf olduğu ve daha iyi bir futbolun beklenemeyeceği belirtildi. Genel olarak ülkede sevildi.”