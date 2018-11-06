Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Phillip Cocu sonrasında belli bir süre daha yoluna Erwin Koeman ile devam edecek.
Teknik adam arayışları henüz sonuç vermeyen sarı-lacivertliler, Koeman’nın derbi performansı sonrası rahat bir nefes aldı. Yeni teknik adam için acele etmeyecek olan Fenerbahçe’de sonuçlara göre Koeman ile devam edilme ihtimali de bulunuyor.
Hollandalı gazeteci Corne Hendriks, Koeman'ı şöyle anlattı:
“Erwin’in en büyük şanssızlığı Ronald’ın ağabeyi olması. Kardeşi çok önemli bir isimdi. Hem futbolcu hem de teknik adam olarak. 88’de Avrupa Şampiyonu takımda olmasına rağmen Erwin hep Ronald’ın ismi ve kariyeri sebebiyle geri planda kaldı.
Birinci adam olarak Feyenoord dışında daha küçük takımlarda çalıştı. Son olarak Everton’da kardeşinin yardımcılığını yaptıktan sonra bir daha bu görevi yapmayacağını ifade etmişti. Bu açıklamasının ardından Cocu ile çalışması bizi şaşırttı. Şu an hep istediği görevde. Birinci adam olmayı hedefliyordu.”
"KOEMAN FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR"
Phillip Cocu ile yaşanan tarihi başarısızlık sonrasında teknik heyet değişikliği için düğmeye basan Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisinde takımı yöneten Erwin Koeman kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
57 yaşındaki teknik direktörün 2-0 geriden gelip derbide 2-2’yi bulması ve takıma pozitif futbol oynatması alkışları topladı. Sarı-lacivertlilerde güven kazanan Erwin Koeman’ı Hollanda’nın AD Gazetesi yazarı Mikos Gouka tanıttı.
Koeman’ın tüm futbol yaşantısını çok iyi bilen Mikos Gouka, tüm yönleriyle bir değerlendirme yaptı. İşte Hollandalı gazetecinin gözünden Fenerbahçe’nin yeni teknik patronu Erwin Koeman:
- Erwin Koeman çok tecrübeli bir teknik direktör. Büyük kulüpte de çalıştı, küçük kulübü de gördü. Hatta Macaristan Milli Takımı’nda da görev aldı.
- Feyenoord’da zor bir görevi üstlenmişti ve çok popülerdi. Fenerbahçe ile Feyenoord bazı benzerlikler taşıyor. İki kulübün de belli bir tarihi var ve fanatik taraftarlara sahipler.
- Futbolcu olarak da önemli bir isimdi. Almanya’da EURO 88’i kazanan Hollanda Milli Takımı’nın bir oyuncusuydu. Kardeşi Ronald daha büyük bir isimdi ancak Erwin Koeman ülke futbolunda çok saygı görüyor. Babaları Martin öldükten sonra Ronald ve Erwin beraber çalışmaya karar verdi.
- İngiltere’de Southampton ve Everton’da çalıştıktan sonra kardeşi Ronald’dan ayrılmaya karar verdi. Erwin Koeman farklı bir yol izlemek istedi ve tek başına takım yönetmeyi istiyor. Cocu’nun ekibinde de en tecrübeli isimdi.
- Erwin Koeman’ın menajeri Rob Jansen’in dediğine göre, Erwin Koeman, Fenerbahçe’yi çok seviyor. Yeni yönetimle de arası iyi. Cocu ayrılsa bile Fenerbahçe ile Erwin’in arası iyi.
- Erwin Koeman, Hollanda futbolunun bilinen hücum futbolunu tercih ediyor. Ancak kendisi gerçekçi bir antrenör. Eğer elindeki kadronun imkanları kısıtlıysa daha defansif bir oyunu da kullanır.
"MACARİSTAN'DA ÇOK SEVİLDİ"
Fenerbahçe’de zor bir dönemde görevi üstlenen Erwin Koeman, 2008-2010 yılları arasında Macaristan Milli Takımı’nda görev yaptı.
Koeman’ın Macaristan dönemiyle ilgili notları aktaran Nemzeti Sport muhabiri Matyas Szeli, farklı bir noktaya değindi. Hollandalı çalıştırıcının hep çok sevilen bir isim olduğuna dikkat çeken Macar gazeteci şu ifadeleri kullandı:
“Macaristan’da aslında işe iyi başladı. İlk 4 maçını kaybetmedi. Koeman ile ilgili en çok eleştirilen konu; Macaristan’da çok kalmaması idi. Ayrıca 2010 Dünya Kupası elemelerinde de işler iyi gitmedi.
Yine bu elemeler öncesinde Zoltan Gera ile sorun yaşamıştı. Macaristan’ın o dönem yıldızı olan Gera’nın takım toplantısına geç katılması sonrası kadrodan kestiğini açıkladı ve kadroya almadı.
Bu tutumu aslında takdir de topladı ve Zoltan Gera ile de pek bir sorunu olmadı. 6-1’lik Hollanda yenilgisi işleri zorladı. Futbolcuları ve teknik heyetiyle hiçbir sorunu olmadı. Futbolcuları Koeman’ı hep sevdi. Hatta Macaristan kamuoyunda Erwin Koeman’ın elindeki kadronun zayıf olduğu ve daha iyi bir futbolun beklenemeyeceği belirtildi. Genel olarak ülkede sevildi.”
Teknik direktör Erwin Koeman, Galatasaray derbisindeki sistemi ile yola devam edecek. 4-2-3-1 sisteminin takım için uygun olduğunu düşünen Hollandalı çalıştırıcı, Anderlecht ve Alanyaspor’a karşı elindeki futbolcuların form durumuna göre tercihlerini yapacak.
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