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Pazartesi Hollanda’nın Utrecht şehrinde Gökmen T. adında bir saldırgan, tramvayda açtığı ateşte 3 Hollandalı hayatını kaybetti. Ve 5 vatandaş yaralandı, 2sı halen yoğunbakımda hayat mücadelesi veriyor. Hollanda savcılığı bugün yaptığı açıklamada, saldırgan Gökmen’in suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Ve aynı zamanda saldırıyı tek başına yaptığını açıkladı. Hollanda savcılığı suçlamaların yanında terör motifi ile gerçekleştirilmiş olduğunu ekledi.
Yaşanılan bu üzücü olayı sebebiyle Utrecht belediyesi tarafından düzenlenen sessiz yürüsüye yaklaşık 16.000 vatadaş katıldı. Yürüyüşe aynı zamanda Hollanda Başbakanı sayın Mark Rutte, Adalet bakanı Fred Grapperhaus, utrecht belediye başkanı Jan van Zanen ve bir çok sayıda üst düzey katılım oldu.
Yürüyüşe başlamadan önce sadece Utrecht belediye başkanı, Jan van Zanen, kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında, ‘ Bu denli yüksek bir katılımın, yüreğimizi ısıttı’ ifadelerini kullandı. ‘’Bugün tekrar şehrimiz Utrecht sessiz, aynı Pazartesi gibi, ama bu sefer nefrete ve şiddete yer olmadığını göstermek için sessiz’, diyerek 1 dakikalık sessizlik istedi.
Ölen bir vatandaşın arabalarının isteği üzere sanatçı Martin van Doorn bir şarkı söyledi. Şarkı sonrası kalabalık, saldırının yapıldığı yere, 24 ekim meydanına doğru gitti. Katılanlar arasında, öğrenciler, küçük çocuklar, farklı din mensupları, futbolcular ve ülkenin her şehrinden katılım sağlayan vatandaşlar.
Katılımcıların ellerindeki pankartların bazıları şu şekildeydi, Utrecht asla bükülmez, ‘Je suis Yeni Zelanda, Je suis Utrecht’, ‘ Herşey sevgi ile çözülür’. Vatandaşlar ellerindeki kırmızı ve beyaz çiçekleri olayın gerçekleştiği meydana bıraktılar, kırmızı ve beyaz belediyenin utrecht belediyesinin renkleri.
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