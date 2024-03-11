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        Haberler Ekonomi Otomobil Hollandalı Carver Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        Hollandalı Carver Türkiye'ye geldi

        Mikromobilite markası Carver, Türkiye'de satışa çıkıyor. Test sürüşleri ve ön sipariş süreci başlayan Hollandalı marka iki farklı model ve iki farklı donanım seviyesiyle Nisan ayında yollarla buluşacak. 1+1 oturma düzenine sahip yüzde yüz elektrikli araçta, Dinamik Araç Kontrol (DVC) sistemi bulunuyor. Araç bu sayede motosikletlerdeki gibi 45 derece açıda yana yatabiliyor. Markayı Türkiye'de temsil eden GRS Automobility'den yapılan açıklamaya göre, filolar ve KOBİ'ler için de markanın ticari versiyonu Carver Cargo modeli satışa sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 08:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 08:37
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        Hollandalı Carver Türkiye'ye geldi
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        Hollandalı mikromobilite markası Carver, Türkiye'ye iki farklı donanım seviyesi ile geldi. Carver S+, Carver R+ ve lojistiğe yönelik Carver Cargo modelleri ile satışına başlanan araç 1+1 oturma düzeni ile geliyor.

        98 cm genişliğindeki Carver, 75 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Yüzde yüz elektrikli Carver’ın S+ modeli, 80 km/s son hız, 100 km menzil ve 3 saatte yüzde 80 şarj özelliğine sahip.

        Carver R+ modeli ise 45 km/s son hızıyla 130 km menzil sunuyor.

        Markayı Türkiye'de temsil eden GRS Automobility'den yapılan açıklamaya göre, tüm modeller B sınıfını ehliyet ile kullanılabilirken, dileyenler Carver R+ modelini B motosiklet ehliyetiyle de kullanabilecek.

        Carver, 'Dinamik Araç Kontrol' sistemi sayesinde motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 44 derece açıda yana yatabiliyor. Böylelikle daha güvenli ve stabil bir sürüş deneyimi sağlanması hedefleniyor.

        Filolar ve KOBİ'lerin kullanımına sunulacak Carver Cargo ise 500 litrelik bagaj alanı sunuyor. Her üç model de Nisan ayında Türkiye yollarına çıkacak.

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