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Hollandalı gazeteci, 'nefret söylemi' nedeniyle Yunanistan'dan ayrılacak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" diyen Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunan kamuoyunda kendisine yönelik tepkilerin artması nedeniyle ülkeden ayrılma kararı aldığını açıkladı

Hollandalı gazeteci, 'nefret söylemi' nedeniyle Yunanistan'dan ayrılacak
Hollandalı gazeteci, tepkiler nedeniyle Yunanistan'ı terk edecek
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AA

Beugel, 17 Kasım yürüyüşü sırasında, Yunanistan'dan ayrılma kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Gazeteciler Birliği ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı (Yunanistan'dan ayrılmamı) şiddetle tavsiye ediyor. Çocuklarım da aynı şekilde." dedi.

Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların kendisine yönelttiği eleştirilere dikkati çeken Beugel, ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak "Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok destek de görüyorum ama çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu." dedi.

Yaklaşık 40 yıldır Yunanistan'da yaşayan Beugel, Yunanistan'ın 1967-1973 yıllarındaki askeri cunta yönetimine başkaldırısının yıl dönümü vesilesiyle her yıl 17 Kasım'da düzenlenen anma yürüyüşüne sığınmacılar ve kendisine destek veren Yunanlar ile katıldı.

BEUGEL, MİÇOTAKİS'İ YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Beugel, Miçotakis'i, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile katıldıkları ortak basın toplantısında sığınmacıların geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçlamış, ardından Miçotakis ve Beugel arasında gergin bir diyalog yaşanmıştı.

Yunanistan'da serbest gazeteci olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan'da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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