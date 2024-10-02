Hollandalı sanatçılar Filistinlilere destek için seslerini yükseltiyor

"KONUŞMAKTAN KORKAN PEK ÇOK İNSAN VAR"

Aynı zamanda yazarlık da yapan İsa Hoes ise savaşın başlarında bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğini söyleyerek, "İnsanlar öldürülüyor, masum insanlar. Her seferinde hissettiğim tek şey şu; neden bu kadar uzun sürüyor, bu kadar çok masum çocuk, kadın ve erkek, nedenini bilmiyorum. Yapabileceğim tek şey sesimi kullanmak. Dolayısıyla bugün bu gösteride olmak iyi bir şeydi. Ne yapmamız gerekiyorsa, çığlık atarak, anlatmaya devam etmeliyiz, böylece oradaki (Filistin'deki) masum insanlara bu durumu kabul etmediğimizi göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin kendilerini yalnız hissetmemesi için herkesin ayağa kalkması gerektiğini dile getiren Hoes, şunları kaydetti; "Onlarla ağlayan pek çok insan var. Sanırım konuşmaktan korkan da pek çok insan var. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz korkuyordum. Ben bir Yahudi'yim ve insanların 'Önce onlar başlattı' demesinden biraz korktum. Çünkü Instagram'da bir şeyler paylaştığımda 'Bu ne cüret' dediler. Filistin'le ilgili bir resim paylaşmıştım. Bu insanlıkla ilgili bir durum, nerede durduğunuzun bir önemi yok. Eğer bu gereksiz bir savaşsa ve ben bu konuda bir şey söyleyebilmeliyim. Ben Yahudi karşıtı değilim, sadece barıştan yanayım. Birbirimizin gözlerinin içine bakalım ve yaptığımız şeyin saçmalık olduğunu görelim, lütfen buna bir son verelim."