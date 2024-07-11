Hollandalı Virgil van Dijk'tan İngiltere maçının hakemine sert tepki!
EURO 2024 yarı finalinde 1-0 öne geçtiği maçta İngiltere'ye 2-1 yenilerek elenen Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil Van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'ye 2-1 yenilerek elenen Hollanda'nın tecrübeli oyuncularından Virgil van Dijk, maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ACI VERİCİ"
Üzgün olduğunu dile getiren Van Dijk, "Burada olmak zorundayım ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu çok acı verici" dedi.
"HAKEMİN HEMEN İÇERİ KOŞMASI ÇOK ŞEY ANLATIYOR"
Maçın hakemini eleştiren yıldız isim, "Maçın bitiş düdüğü sonrası hakem hemen içeri koştu, bu çok şey anlatıyor." yorumunu yaptı.