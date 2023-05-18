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Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

Jude Law'ın 1997 yılında evlendiği ve 2003 yılında boşandığı eşi Sadie Frost'tan olan kızı Iris Law, Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için kırmızı halıda boy gösterdi. Genç ismin tercih ettiği transparan elbisesi dikkat çekti.

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  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

    Jude Law'ın Sadie Frost ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Iris Law, katıldığı Cannes Festivali'nde tercih ettiği kombiniyle göz kamaştırdı. Modellikle uğraşan güzel isme bakan, bir daha baktı.
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve modellik ile uğraşan Iris Law Cannes Festivali için seçtiği iddialı kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Bir süre önce saçlarını 3'e vurdurarak imajıyla adından söz ettiren genç model Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için yer aldı.
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

    Cannes Film Festivali'nde Monster'ın galası için yer alan Iris Law, transparan bir elbise tercih etti. Kombinini sivri topuklu ayakkabılar, deri eldivenler ve halka küpelerle tamamladı.
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

    2000 doğumlu olan Iris Law, kombiniyle sevenleri tarafından tam puan aldı fakat bazı sosyal medya kullanıcıları saç renginin ünlü güzeli yaşça büyük gösterdiği konusunda eleştirilerde bulundu.
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

    İşte Iris Law'ın Cannes kombini...
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!
  • Hollywood yıldızı Jude Law'ın kızı kırmızı halıda şeffaf elbisesiyle fırtına gibi esti! Iris Law'a bakan bir daha baktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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