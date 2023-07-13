Hollywood yıldızı korkunç kazada can vermişti! Kızının yıllar sonraki hali görenleri büyüledi!
2001 yılında sinemalarda izleyici ile buluşan ve efsaneleşen Hızlı ve Öfkeli'nin başrolünde yer alan fakat 2013 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Paul Walker'ın kızı gündem oldu. Meadow Walker, sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarıyla görenleri büyüledi.
Hızlı ve Öfkeli serisinin başrolü Paul Walker, 2013 yılında henüz 40 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin kullandığı Porsche, kaza sonrası alev almıştı.
Paul Walker'ın kızı Meadow Walker babasının kariyerini örnek alarak, 'Hızlı ve Öfkeli' filminin 10'uncu serisinde konuk oyuncu olarak rol almuş ve modellik ile uğraşmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz sene evlenen Meadow Walker, şimdilerde sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü isme sevenlerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geliyor.
Meadow Walker'a sevenlerinden: "Babasına çok benziyor", "Çok güzelleşmiş","Baban olsaydı seninle gurur duyardı" gibi yorumlar geliyor.
İşte Meadow Walker'ın son hali...