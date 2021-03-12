Honda, 2024'te ABD'de tam elektrikli iki SUV modeli satışa çıkaracak

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ABD Honda Satış Direktörü Dave Gardner yaptığı açıklamada, tam elektrikli araçların General Motors (GM) ve Honda iş birliği ile üretileceğini belirtilerek, araçlardan birinin Honda, diğerinin ise Acura markası adı altında piyasaya sürüleceği bildirdi.

Gardner açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik çalışmalarına ilişkin, şirketin 2050'ye kadar karbon salınımı üretmeyen araç geliştirmeye odaklandığını ifade etti.

Ayrıca şirketin yakın zaman içerisinde en çok satan modellerinin hibrit gaz-elektrik versiyonlarının da piyasaya sunulacağı kaydedildi.

Honda ve General Motors (GM),2020'de iki yeni elektrikli aracı birlikte geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.