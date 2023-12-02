Elektrikli motosiklete 3.4 milyar dolar yatırım Honda, 2030 yılına ilişkin global ölçekteki elektrikli motosiklet satış hedefini 4 milyon adede çıkardı. Bu hedef kapsamında toplam 3.4 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan Japon firma, 2027 yılından itibaren elektrikli motosiklet üretimine yönelik özel tesisler kuracak. 2030 yılına kadar Honda'nın 30'dan fazla elektrikli modeli tanıtılacak

Dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden Honda, elektrikli motosiklet faaliyetlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklama kapsamında 2030 yılında elektrikli motosikletlerinin küresel satış hedefi 500 binlik artış ile 4 milyon adet olarak güncellendi. Böylece Honda’nın 2020 yılında başlayan elektrikli motosiklet yatırımları 2030 yılında toplam 3.4 milyar dolara ulaşacak.

Elektrikli motosiklet çalışmalarına hız kazandırarak Çin’de Cube: ve Japonya ile Avrupa'da EM1 e: modellerini satışa sunan Honda, Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilediği ilk elektrikli scooter modeli Honda SC e:’yi 2025 yılında kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor.

Buna paralel olarak Supersport, Naked, Offroad gibi farklı motosiklet segmentleri dahil olmak üzere 2030 yılına kadar 30'dan fazla elektrikli modeli tanıtılacak.

Elektrikli motosikletlerin odak noktalarından biri olan batarya konusunda da ihtiyaca yönelik ürünleri geliştirmek için mühendislik çalışmalarına devam eden Japon şirket, hali hazırda kullanılan üçlü lityum iyon bataryalara ek olarak 2025 yılında lityum ferro-fosfat (LFP) bataryaları kullanıma sunmak için araştırmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.