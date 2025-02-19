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        Haberler Ekonomi Otomobil Honda'nın yenilenen scooter modeli PCX125 yollara çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Honda'nın yenilenen scooter modeli PCX125 yollara çıkıyor

        Honda'nın scooter modellerinden PCX125, yenilenen gövdesi ve yeni renk seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Şehir içinde hem bireysel hem de ticari kullanıcıların beklentilerine uygun geliştirildiği belirtilen yeni PCX125 modelinin, DX versiyonunun 22 Şubat'tan itibaren bayilerde yerini alacağı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 11:38 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:38
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        PCX125 yeni özellikleri ile yollara çıkıyor
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        Japon motosiklet markası Honda, yenilenen PCX125 modelini satışa sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, PCX125 modelinin DX versiyonu 22 Şubat'tan itibaren bayilerde yerini alacak.

        İlk kez 2010 yılında yollara çıkan PCX125, şehir içi kullanıma uyumlu tasarımı ve saklama alanı gibi donanımsal özellikleri ile dikkat çekiyor.

        PCX modeli, 2010 yılında Avrupa'da Stop&Start teknolojisine sahip ilk motosiklet olmasıyla da bir ilke imza atarken, 2012 yılında ise Honda’nın Smart Power (eSP) motorunu kullanan ilk scooter modeli unvanını almıştı.

        2016 yılında EURO4 uyumlu hale gelen model, 2018 ve 2021 yıllarında ise şasisi ve motoru yenilenerek yeniden yollara çıkmıştı.

        SELE ALTINDA 30 LİTRE SAKLAM ALANI İLE GELİYOR

        Yeni PCX125’in tam LED aydınlatması ve farların ince 'V' şeklindeki tasarımı ile dikkat çekiyor. Verilen bilgiye göre, modelde yer alan karartılmış ön cam granajının kullanıcıya rüzgâr koruması sağlaması hedefleniyor.

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        Standart versiyonda sürüş ile bilgiler sürücüye aktaran LCD ekran sunulurken, PCX125'in yeni DX versiyonunda parlak güneş ışığında görüşü artırmak üzere optik kaplamaya sahip yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran yer alıyor.

        Aynı zamanda DX versiyonunda IOS/Android akıllı telefon bağlantısı deneyimi sunuluyor. Selenin altında 30,4 litrelik depolama alanı bulunan modelde, torpido gözünde ise akıllı telefon bağlantısı için bir adet USB-C soketi yer alıyor.

        11.7 NM TORK, 9.2 KW GÜÇ

        Yeni PCX125’de, 125 cc hacimli, su soğutmalı SOHC, Smart Power Plus eSP+ dört supaplı motoru görev yapıyor. Bu motor 6500 d/d'de 11,7 Nm tork ve 8.750 d/d'de 9,2 kW güç sağlıyor.

        Modelin standart versiyonda boş ağırlığı 133 kg ve DX versiyonunda 134 kg olurken, önde 14 inç ve arkada 13 inç boyutlarında jantlar da gövde tasarımını tamamlıyor. DX versiyonunda, engebeli şehir sokaklarında daha yumuşak bir sürüş için harici depolu yaylar devreye giriyor.

        Yeni PCX125’in standart versiyonu 185 bin TL, DX versiyonu 200 bin TL’lik fiyatıyla yollara çıkacak.

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