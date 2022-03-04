Japonlardan elektrikli araç ortaklığı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Honda ve teknoloji markası Sony, yeni bir ulaşım ve ulaşım hizmetleri çağı geliştirme hedefi doğrultusunda ortak bir girişim açıkladılar. Bu kapsamda kurulan “New Company” isimli şirketin, elektrikli araçların geliştirilmesi, tasarlanması ve satışa sunulması faaliyetlerini yürüteceği açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, New Company ile Honda’nın ulaşım geliştirme yeteneklerini, araç gövdesi üretim teknolojisini ve uzun yıllar boyunca geliştirdiği satış sonrası servis yönetimi deneyimini, Sony’nin ise görüntüleme, algılama, iletişim, ağ ve eğlence teknolojileri geliştirme ve uygulama uzmanlığı bir araya getirilerek kullanıcılar ve çevre ile uyumlu yeni nesil ulaşım hizmetleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

New Company’nin ilk elektrikli araç modelinin ise 2025 yılında satışa sunulması hedefleniyor. Elektrikli araçların geliştirilmesi, tasarlanması ve satışa sunulması konusunda çalışacak olan New Company’nin üretim tesisinin olmayacağı belirtilirken, satışa sunulacak ilk elektrikli araç modelinin üretiminin Honda tesislerinde yapılması bekleniyor.

Sony tarafından ise, bir ulaşım hizmeti platformunun geliştirilerek kullanıma sunulması planlanıyor.

'2 ŞİRKETİN GÜÇLÜ YANLARI BİR ARAYA GETİRİLECEK'

Honda ve Sony’nin ortak girişim anlaşmasına ilişkin olarak konuşan Honda CEO’su Toshihiro Mibe, "New Company ile küresel çapta yenilik, evrim ve ulaşımın gelişiminde ön saflarda yer almayı hedefliyoruz. Bunu, her iki şirketin de teknolojik varlıklarını uyumlu hale getirerek yapacağız. İki şirketin güçlü yanlarını bir araya getirerek ulaşımın geleceği için büyük olanaklar sunacağız" dedi.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida ise, "Honda ile bu ortak girişim sayesinde ‘ulaşımı duygusal hale getirme’ vizyonumuzu geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca güvenlik, eğlence ve uyarlanabilirlik merkezli ulaşımın gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İLK OTOMOBİLİNİ 2020'DE TANITMIŞTI

Elektrikli araç yarışına kayıtsız kalmayan teknoloji firmalarından Sony, CES 2020'de elektrikli konsept otomobili Vision-S'i tanıtmıştı.

Bosch, Continental, Genetex, Nvidia, Magna ve Nvidia gibi firmaların işbirliği ile geliştirilen otomobil, tanıtıldığı dönemde teknik özelliklerinden çok araç içi ve dışında kullanılan teknolojiler ile dikkat çekmişti.