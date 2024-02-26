Honor, yapay zeka stratejilerini MWC 2024'te tanıttı

İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) birçok yenilik öne çıkarken, son dönemin en büyük trendi olan yapay zeka neredeyse tüm katılımcıların odağında yer aldı.

Önde gelen Çinli teknoloji firmalarından Honor da, MWC'de yapay zeka odaklı stratejilerini teknoloji dünyası ile buluşturdu. Firma, uluslararası medya kuruluşlarının bir arada olduğu bir toplantı ile yapay zeka teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiği iş birlikleri ve teknolojik iletişim stratejisinin lansmanını gerçekleştirdi.

"YAPAY ZEKA İLE YENİ BİR DENEYİM"

Honor, yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Magic6 Pro'nun küresel lansmanının yanı sıra, MagicBook Pro 16 ve Porsche Design Honor Magic V2 RSR'yi de görücüye çıkarttı.

REKLAM

Honor Device Co. Ltd. CEO'su George Zhao, "Marka olarak, yapay zeka çağında tüketicilerimizin arzularını ve sorunlu noktalarını ele almak için açık ve sorunsuz bir deneyim sunan insan merkezli yenilikler sunuyoruz. İnsan-cihaz etkileşiminde sınırları aşarken, sektör lideri yapay zeka yetenekleriyle kullanıcı deneyiminde gerçek anlamda devrim yaratan yeni Honor akıllı telefonlarının ve yapay zeka bilgisayarının küresel lansmanını duyurmaktan son derece mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

MAGİC PORTAL (SİHİRLİ BİR GEÇİT)

Markanın Magic Serisi amiral gemisi segmentinin en son üyesi olan HONOR Magic6 Pro'nun tanıtıldığı lansmanda en çok dikkat çeken yeniliklerden bir tanesi 'Magic Portal' oldu. Android tabanlı işletim sisteminin en son sürümü olan ve markanın platform düzeyinde yapay zekasını ve sektörün ilk amaç tabanlı kullanıcı arayüzünü tam olarak güçlendiren MagicOS 8.0'ı tanıttı. Bu sayede Honor, kullanıcı deneyimini dönüştürerek insanların akıllı cihazlarıyla etkileşime girmesi için tamamen yeni ve çok modelli çözümler sunduğunu açıkladı. Bu doğrultuda 'Magic Capsule' ve 'Magic Portal' ile zenginleştirilen Magic6 Pro, kullanıcılara kişiselleştirilmiş, sezgisel bir deneyim sunma hedefiyle tanıtıldı. Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlıyor ve maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

REKLAM SEZGİSEL YAPAY ZEKA, SONRAKİ HAMLEYİ TAHMİN EDİYOR Magic Portal ise, kullanıcı mesajlarını ve davranışlarını anlamak için yapay zekanın gücünden yararlanarak karmaşık görevleri tek adımlı bir süreç haline getiriyor. Örneğin, Magic Portal'ın yapay zekası bir kısa mesajdaki adresleri hızlı bir şekilde tanıyor ve kullanıcıları Google Haritalar'a yönlendirerek parmak uçlarında zahmetsiz navigasyon sağlıyor. Tiktok ve Facebook gibi sosyal medya platformları için de erişimi ve paylaşımı kolaylaştırarak kullanıcıların rezervasyon ayrıntılarını veya çevrimiçi arama sonuçlarını tek bir sürüklemeyle iletmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, Magic Portal görüntü tabanlı alışveriş deneyimlerini kolaylaştırarak kullanıcıları istedikleri ürünleri bulabilecekleri ve satın alabilecekleri platformlara sorunsuz bir şekilde yönlendiriyor. GÖZ HAREKETLERİ İLE OTOMOBİL KONTROL EDİLEBİLİYOR Son olarak Qualcomm ile ortak geliştirdiği LLaMA 2 büyük dil modelini (LLM) çevrimdışı bir ortamda sunan Honor; soru-cevap, metin oluşturma ve okuduğunu anlama gibi işlevleri tamamlayabilen özellikleri Magic6 Pro’ya entegre ediyor. Demo olarak, Llama 2 LLM'nin cihaza getirilmesi, Honor ve Qualcomm'un sorunları çözmek ve yenilik sağlamak adına birlikte çalışma yeteneğini kapsıyor. Akıllı telefon ile göz takibinin gelecekte ortaya çıkarabileceği olasılıkları gösteren marka, Magic6 Pro'nun yapay zeka destekli göz takip sistemi aracılığıyla bir otomobilin gözlerle nasıl kontrol edilebileceğini gösteriyor. Deneysel konsept, yapay zeka ile geliştirilmiş akıllı telefonlar ve araçlar arasındaki etkileşimin ekran veya ses kontrollerinin ötesine nasıl geçebileceğini barındıran insan-cihaz etkileşim alanının imkanlarını ışık tutuyor. REKLAM Ayrıca, HONOR'un en yeni kamera sistemi, 2,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip olağanüstü bir 180MP Telefoto Kamera Lensi (f/2.6, OIS) sunuyor. HONOR Magic6 Pro ayrıca 50MP Ultra Geniş Kamera (f.2.0, EIS) ve değişken diyafram özelliklerine (f/1.4 ve f/2.0, OIS) sahip güçlü bir 50MP ana Kamera ile hızlı anları ayrıntılardan ödün vermeden netlik sağlamayı hedefliyor. NANOCRYSTAL SHIELD EKRAN İLE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük dertlerinden bir tanesi olan cihazların hassaslığına da değinen Honor, yeni cihazında sektörün en dayanıklı camına sahip olduğu iddiası ile pazara giriş yapıyor. Birden fazla senaryoda SGS'nin Beş Yıldızlı Genel Cam Düşme Direnci Yeteneği sertifikası ile onaylanan ekran, kristal yoğunluğunda %50 iyileştirme sağlayan gelişmiş malzemelerden meydana geliyor; bu da şok emme yeteneklerini normal cama kıyasla 10 kata kadar artırıyor. Bununla birlikte marka Apple ve Samsung gibi rakipleri ile yaptığı çarpışma testlerini de toplantısında basın mensupları ile paylaşarak dayanıklılığa verdiği önemi ortaya koydu. HONOR Magic6 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platform tarafından destekleniyor ve yeni cihazlara CPU performansında %30 ve GPU performansında %25 artış sağlıyor. Qualcomm AI Engine sayesinde, HONOR Magic6 Pro'daki AI özellikleri olağanüstü akıcılık ve kararlılıkla desteklenirken önceki modellere kıyasla %98 oranında kayda değer bir iyileşme elde ediliyor. Ek olarak, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu üstün pil verimliliği ile olağanüstü oyun deneyimi sunuyor. REKLAM YAPAY ZEKA İLE GELİŞTİRİLMİŞ BAĞLANTI Akıllı bir bilgisayar deneyimi sağlama hedefi ile yola çıkan Çinli üretici MWC kapsamında yeni yapay zeka destekli bilgisayarını da tanıttı. İşletim sistemleri arasındaki iş birliğini güçlendirme gücüne sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı MagicBook Pro 16'yı pazara sunan Honor, son teknoloji CPU ve GPU ile HONOR'un platform düzeyinde yapay zekasının getirdiği performans iyileştirmelerinden yararlanan MagicBook 16 Pro, MagicRing ile Honor akıllı telefonları, PC'leri ve tabletleri arasında bildirim paylaşmayı ve senkronize etmeyi zahmetsiz hale getirerek kullanıcılarına kolaylık ve erişilebilirlik sağlıyor.

Geliştirilmiş kullanıcı deneyimini daha kompakt bir cihaza taşıyan marka, en yeni tableti Pad 9'u da kullanıcılarıyla buluşturdu. HONOR Pad 9, etkileyici 12.1 inç 2.5K FullView Ekrana 120Hz yenileme hızı, histen ses ayarlama teknolojisi ve sekiz hoparlörü ile dikkatleri üzerine çekiyor. PORSCHE DESIGN MAGIC6 RSR