Hopi ve Bitaksi’den iş birliği

Hopi, Bitaksi ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Buna göre lansmana özel olarak Hopi ve Bitaksi, kullanıcılara bir kampanya sunuyor. Hopililer bitaksi uygulamasına giriş yaptıktan sonra Hopi hesabını sadece bir kez eşleştirerek kampanyalara otomatik olarak katılabilecek ve Paracık kullanabilecek. Kampanya kapsamında kullanıcılar, ikinci yolculukta 50 Paracık, üçüncü yolculukta ise 100 Paracık ile toplam 150 Paracık kazanacak.

Bitaksi ile yapılan stratejik iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu; “20 milyonu aşkın kullanıcımızla Hopi’yi, sadakatin ötesine geçen; veriye dayalı, markaların büyümesini destekleyen ve kullanıcı deneyimini kişiselleştiren bir müşteri teknolojileri ekosistemi olarak konumluyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin ilk ve lider taksi çağırma uygulaması Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz tam entegrasyon, sektörler arası iş birliği gücümüzü net biçimde ortaya koyuyor. Amacımız kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getirmek ve kullanıcılarımızın günlük yaşamlarında karşılaştıkları temel ihtiyaçlarda dahi Hopi avantajını sunmak. Böylece milyonlarca kullanıcıya daha kapsayıcı ve entegre bir değer zinciri yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Hopi'nin sunduğu değeri katlayarak artırmaya devam edeceğiz.”