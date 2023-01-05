Horlama Tedavisi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Horlamaya Hangi Doktor Bakar?

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Horlama Hangi Hastalıkların Habercisi?

Toplumda genel bir kanı vardır. O gün yoğun çalışmışsanız ve yorgunsanız horlamanız buna bağlanır. Oysaki horlama bir yorgunluk belirtisi değil, bir sağlık sorunun habercisidir. Özellikle horlayan bireyler genellikle horlama konusunda inkâr davranışına gider. Ancak horlama gürültü bakımından da çevreye rahatsızlık vermektedir. Peki, horlama hangi hastalıkların habercisidir?

Metobolik hastalıklar

Kalp damar hastalıkları

Diyabet

Böbrek yetmezliği

Tiroit hastalıkları

Dil ve ağızda ödem

Horlama Nasıl Kesilir?

Horlama sorununun önüne geçmek için bazı yöntemler vardır. Bunlar:

Uykudan en az dört saat önce yemek yemeye son verin. Çünkü uyumadan önce tüketilen ağır yemekler boğaz kaslarını normale oranla daha fazla gevşetir.

Bol su tüketin.

Yastığınızı değiştirin çünkü yastığınızda yer alan alerjenler horlama ihtimaliniz artıracaktır. Ayrıca özellikle yüksek yastıklar seçildiğinde horlamanın şiddetinin azaldığı gözlemlenmiştir.

Düzenli egzersiz yapmaya önem verir. Böylelikle boğaz kaslarınızın gerginliği azalacaktır.

Yatış pozisyonu da horlama hususunda çok önemlidir. Mümkün olduğunca yan ya yüzüstü yatmaya çalışın.

Yatak odanızı havalandırın. Özellikle ortamın nem aldığından emin olun. Nemsiz ortam burnunuzu tıkayacak bu da horlamanın önünü açacaktır.

Sigara, vücuttaki oksijen oranını ve dil, damak, yutak kaslarının gerginliğini azalttığından dolayı horlamanıza zemin hazırlayacaktır. Bu yüzden sigarayı bırakın.

Uyku düzeninizi stabil tutun.

Boğaz kaslarını olumsuz etkileyen alkolden uzak durun.

Burun yüzeyine yerleştirilen burun bantları da horlama sorunun önüne geçmektedir.

Fazla kilolar da horlama sorununa sebep olacağından ideal ağırlığınıza ulaşmaya çalışın.

Horlamaya Hangi Bitki İyi Gelir?

Horlama probleminden kurtulmak için başvurulan yöntemlerinden biri de şüphesiz ki doğal yöntemlerdir. Gerek doğal olmaları gerekse ulaşılabilir olmaları yönüyle horlama sorunlarında alternatif tıp seçeneği oldukça revaçtadır. Peki, horlamaya hangi bitkiler iyi gelmektedir?

Nane yağı: Sinüsleri açan nane yağı bir balgam söktürücü görevi görür. Bu da horlamanızın önüne geçer.

Altınmühür bitkisi: Bağışıklık güçlendirici etkiye sahip altınmühür bitkisi soğuk algınlıkları ve alerji problemleri için birebirdir.

C vitamini: Bağışıklığın en önemli savaşçılarından biri olan c vitamini sağlıklı bir solunum yoluna sahip olmak için tercih edilebilecek doğal yöntemlerin başında gelmektedir. Yeterince tüketilen c vitamini sinüsleri temizlemektedir.

Nane ve çemen otu: Midedeki asit miktarını azaltan nane ve çemen otu, sindirim sistemi üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahiptir. Asit miktarı azaldıkça paralel olarak horlama da azalacaktır.

Okaliptüs: Soğuk algınlıkları için oldukça tercih edilen okaliptüs yağı, antioksidan bir yapıdadır. Bu yağ solunum yollarını oldukça rahatlatır ve horlamanın önüne geçer.

Zencefil: Antibakteriyel görevini gören zencefil, boğazı rahatlatır ve horlamayı azaltır.

Horlama Tedavisi İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Horlama problemi için hastanelerin kulak burun boğaz (KBB) bölümüne gidilmelidir. Burada yapılacak tetkikler sonucunda gerekli görülürse KBB uzmanı sizi uyku laboratuvarına yönlendirerek horlamanızın altında yatan sebepleri araştıracaktır.