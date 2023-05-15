Alman iş insanı Helmut Horten'in Nazi döneminde yasa dışı şekilde Yahudilerden elde ettiği servetle satın aldığı iddia edilen eşi Heidi Horten'e ait yüzlerce mücevherden oluşan tartışmalı koleksiyonu, açık artırmada 196 milyon dolara alıcı buldu.

ELIZABETH TAYLOR'A AİT KOLEKSİYONU GERİDE BIRAKTI

AA'nın CNN'den aktardığı habere göre, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde gerçekleştirilen açık artırmada, 700'den fazla mücevher bulunan koleksiyon 196 milyon dolara satılarak, daha önce bu alanda Elizabeth Taylor'a ait olan 116 milyon dolarlık satış rekorunu geride bıraktı.

Müzayedeyi gerçekleştiren Londra merkezli Christie's, Horten'in servetinin tartışmalı olduğunu kabul etse de servete ilişkin 'kamuya açık kayıtların' bulunduğunu ve Horten'in eşinin işiyle ilgili uygulamalarının 'iyi belgelendiğini' savundu.

Christie's, açık artırmadan elde edilen gelirlerin "Holokost araştırması yapan ve eğitim veren kuruluşlara önemli katkı yapacağını" ifade etti.