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Houston Rockets: 113 - Golden State Warriors: 118 | MAÇ SONUCU

AA

NBA konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, konuk olduğu Houston Rockets'ı 118-113 yenerek Batı Konferansı'nda finale kaldı

Houston Rockets-Golden State Warriors

Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off'larında Golden State Warriors, deplasmanda Houston Rockets'ı yenerek Batı Konferansı'nda finale yükseldi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında son şampiyon Golden State Warriors, konuk olduğu Houston Rockets'ı 118-113 mağlup ederek seride 4-2 öne geçti ve adını finale yazdırdı.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncu Kevin Durant'in yokluğunda Warriors'ta Stephen Curry ikinci yarıda bulduğu 33 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Klay Thompson 27, Andre Iguodala 17, Kevon Looney 14 sayı, Draymond Green 8 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle galibiyete katkı sağladı.

Rockets'ta James Harden 35 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalmayla maçın en skoreri olurken, Chris Paul 27 sayı, 11 ribauntla, Clint Capela da 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'e bir günlük aranın ardından iki maçla devam edilecek.

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