        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 39 sayısıyla kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 118-114 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle oynayarak galibiyette başrol oynadı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:06
        Rockets, Alperen'in 39 sayısıyla kazandı!
        Gainbridge Fieldhouse'da oynanan maçta 'double-double' yapan milli basketbolcu Alperen Şengün 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle takımı Houston Rockets'ın galibiyetinde başrol oynadı.

        Sol ayak bileğini burktuğu için Kevin Durant’in forma giymediği konuk takımda, Jabari Smith Jr. 19, Amen Thompson 16 sayı, 11 ribaunt kaydetti.

        Üçüncü çeyrekte 12 sayılık farktan geri dönen Pacers'a Pascal Siakam 27, Bennedict Mathurin 25 sayıyla liderlik etti.

        76ERS, CLIPPERS DEPLASMANINDA KAZANDI

        Philadelphia 76ers, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-113 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

        76ers'ta Tyrese Maxey 29 sayı, Dominick Barlow 26 sayı, 16 ribaunt, Joel Embiid, 24 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 3 ribaunt, 2 blok, 1 asistle oynadı.

        Clippers'ta ise Kawhi Leonard 29 sayıyla takımına liderlik ederken, kenardan gelen Jordan Miller 21 sayı üretti.

        Ev sahibi ekipte, James Harden kişisel nedenlerle üst üste ikinci maçta forma giymedi.

