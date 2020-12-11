HSK'dan önemli açıklama 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Kurul’dan yapılan yazılı açıklamada, HSK’ya söz konusu olaya ilişkin herhangi bir şikayet dilekçesi gelmediği belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

HSK’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün sosyal medyada; üst düzey bir yargı mensubu hakkında bir takım iddialar içeren şikayet dilekçesinin kurulumuza iletildiği belirtilmiş ise de; bahsedilen iddaları içeren bir şikayet dilekçesinin kurulumuza başsavcılıklar aracılığı ile veya başka bir yolla gönderilmediği, kurulumuz sekreteryasında bu içerikte bir dilekçenin bulunmadığı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

İDDİA ŞIK’TAN GELMİŞTİ

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık sosyal medya hesabından, üst düzey bir yargı mensubunun eşine şiddet uyguladığını, şiddet mağduru eşin ise darp raporu alarak, şikayetçi olduğunu iddia etmişti. Şık, söz konusu şikayet dilekçesinin bir başsavcı vekili aracılığıyla HSK’ya gönderildiğini öne sürmüştü.