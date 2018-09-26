HT Masa ekibi haftanın magazin olayını değerlendirdi
26.09.2018 - 15:50 | Güncelleme:
HT Masa ekibi, Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018 yarışmasını kazanan Şevval Şahin'in ortaya çıkan estetikli fotoğrafını yorumladı. Oben Budak, "Bence güzellik yarışmalarında estetiksiz olma şartı aranmamalı" derken, Kadir Kaymakçı ise "Jüriye bir de estetik cerrah alınsın" ifadesini kullandı. İpek Durkal, "Ben böyle bir yarışma düzenlesem estetikli olanı ‘en iyi estetik operasyon’ kategorisinde yarıştırırdım" ifadesini kullanırken, Esin Övet ise "Zamanında Hülya Avşar’ın tacı evlenip boşandığı ve bunu gizledigi için elinden alınmıştı. O kural şimdi de uygulanmalı" dedi
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HT Masa ekibi, Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı Miss Turkey 2018 yarışmasını kazanan Şevval Şahin'in ortaya çıkan estetikli fotoğrafını yorumladı.
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OBEN BUDAK: Dünyanın genelinde artık kriter diye bir şey kalmıyor biliyorsunuz. Bu yüzden o eski kuralların hala uygulanıyor olması saçma geliyor bana. Estetik artık lise çağlarına indi. Ve estetik her yaptıranın muhakkak güzel olduğu bir şey değil. Vezir de oluyorsun rezil de. Bu yüzden bence güzellik yarışmalarında da estetiksiz olma şartı aranmamalı.
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KADİR KAYMAKÇI: Güzellik yarışmalarında en çok birincilik kazanan ülkelerden Venezüella'da bu iş artık dev bir sektör! Oradaki 'güzellik okulları'nda genç kızlar estetik konusunda engellenmeyi bırak teşvik ediliyor. 13-14 yaşında kızlar burunlarını yaptırıyor. 15-16 yaşlarında göğüslerini büyütüyor. Kainat Güzellik yarışmalarında estetik operasyonları yasaklayan bir kural yok. Kimse yarışmacılara bu konuyu sormuyor. Güzellik yarışmalar amacından çıkmış durumda. Doğal güzellik arayan yok. Bu bir sektör; para dönüyor... Güzellik bahane para, şan, şöhret şahane... Bence jüriye bir de estetik cerrah alınsın artık. Madem estitik serbest estetikten anlayan bir otorite olsun aralarında!
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İPEK DURKAL: 2010’da yine aynı tartışmayı yapmıştık. Unuttuk tabii, hatırlatayım: Çağla Kubat da Tuğçe Kazaz da benzer yarışmalara estetikli katılmıştı. Dünyada da bu tür organizasyonlarda estetik sorun olmuyor. Yarışmanın katılım koşullarına baktım, evlenmemiş olma şartı var ama estetik ile ilgili bir madde yok. Ben böyle bir yarışma düzenlesem -ki dünyanın en saçma şeyi, güzellik yarışması- estetikli olanı ‘en iyi estetik operasyon’ kategorisinde yarıştırırdım.
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ESİN ÖVET: Estetikle herkes güzel olur. Estetikle ya da makyajla çirkin olan birini gördünüz mü hiç? Ancak doktoru başarısızdır ya da make-up uzmanı kötüdür. Yani bir güzellik yarışmasında estetikli bir güzel olmaz. Ve seçildigine de şahit olmuş olduk bu her şeyin sahte olduğu dönemde. Güzellik yarışmısı da, sosyal medya gibi sahte çıktı. Sosyal medyada insanlar sürekli kendini inceltiyor, filtreliyor sonra güzel oluyor ya. Aynen bu işte. Yarışma bu sisteme ayak uydurmuş. Bakın ben mesleğe 1994 de muhabir olarak başladım. O dönemlerde her kanalın bir güzellik yarışması vardı. Ve ben de birçok muhabir arkadaşım gibi bu yarışmaları takip ettim. Ve güzellik kraliçelerinin kamp sürelerini de. Bu yarışmaların en baş şartı doğal ve estetiksiz olmaktır. Zamanında Hülya Avşar’ın tacı evlenip boşandığı ve bunu gizledigi için elinden alınmıştı. O kural şimdi de uygulanmalı.
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