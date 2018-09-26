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ESİN ÖVET: Estetikle herkes güzel olur. Estetikle ya da makyajla çirkin olan birini gördünüz mü hiç? Ancak doktoru başarısızdır ya da make-up uzmanı kötüdür. Yani bir güzellik yarışmasında estetikli bir güzel olmaz. Ve seçildigine de şahit olmuş olduk bu her şeyin sahte olduğu dönemde. Güzellik yarışmısı da, sosyal medya gibi sahte çıktı. Sosyal medyada insanlar sürekli kendini inceltiyor, filtreliyor sonra güzel oluyor ya. Aynen bu işte. Yarışma bu sisteme ayak uydurmuş. Bakın ben mesleğe 1994 de muhabir olarak başladım. O dönemlerde her kanalın bir güzellik yarışması vardı. Ve ben de birçok muhabir arkadaşım gibi bu yarışmaları takip ettim. Ve güzellik kraliçelerinin kamp sürelerini de. Bu yarışmaların en baş şartı doğal ve estetiksiz olmaktır. Zamanında Hülya Avşar’ın tacı evlenip boşandığı ve bunu gizledigi için elinden alınmıştı. O kural şimdi de uygulanmalı.